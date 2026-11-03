MyTV chính thức sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™

Tối 3/11, đại diện MyTV cho hay đơn vị này đã chính thức sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™, mang đến cho khán giả cơ hội theo dõi trực tiếp và trọn vẹn các trận đấu của giải, đặc biệt là hành trình lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết của đội tuyển U17 Việt Nam.

Với bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup Qatar 2026™, MyTV tiếp tục mở rộng danh mục nội dung thể thao quốc tế, mang đến cho người hâm mộ cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình của các đội tuyển tại giải đấu.

Khán giả có thể xem trực tiếp các trận đấu, cập nhật Highlights và xem lại toàn bộ trận đấu (Full Match Replay) trên MyTV. Những tính năng này giúp người hâm mộ không bỏ lỡ các khoảnh khắc đáng chú ý, đồng thời chủ động thưởng thức những trận cầu hấp dẫn theo thời gian phù hợp.

Đặc biệt, MyTV hỗ trợ trải nghiệm xem trên nhiều thiết bị, từ Smart TV, TV Box đến điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính. Khách hàng sử dụng Internet VNPT cũng như Internet của các nhà mạng khác đều có thể đăng ký gói cước MyTV để theo dõi giải đấu.

Sự linh hoạt về nền tảng, thiết bị và khả năng tiếp cận dịch vụ giúp MyTV đưa FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ.

Khán giả có thể theo dõi VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trên dịch vụ truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV, thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cách xem nhanh nhất: Mở ứng dụng MyTV → vào mục Sự kiện trực tiếp → đón xem VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ ngay từ những lượt trận đầu tiên.

VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ FIFA U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16; từ vòng này trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Điều đáng chú ý là U17 Việt Nam là đội tuyển duy nhất đến từ Đông Nam Á giành quyền dự giải sau khi vượt qua vòng loại châu Á, đồng thời là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu (giờ Việt Nam), đội tuyển sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ vào 20h00 ngày 20/11; gặp U17 New Zealand vào 22h30 ngày 23/11 và U17 Mali vào 20h00 ngày 26/11./.

Bên cạnh VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™, MyTV tiếp tục mang đến hệ sinh thái nội dung thể thao phong phú với Serie A – Giải VĐQG Italia được phát sóng độc quyền trên MyTV, cùng các giải bóng đá hấp dẫn như UEFA Champions League (Cup C1 châu Âu), LaLiga (VĐQG Tây Ban Nha), Ligue 1 (VĐQG Pháp), V-League và nhiều nội dung thể thao quốc tế đặc sắc trên hệ thống kênh SPOTV, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thể thao đa dạng của khán giả.