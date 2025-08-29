Ngày 29/8, Nga ghi nhận ca sốt chikungunya nhập cảnh đầu tiên trong năm 2025.

Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) của Nga thông báo bệnh nhân đã được nhập viện điều trị.

Do đã từng cảnh báo về nguy cơ nhập cảnh sốt chikungunya từ các nước khác, vì vậy các chuyên gia của cơ quan đã sẵn sàng cho tình huống này.

Thông báo cho biết người đàn ông mắc bệnh bay đến Moskva từ Sri Lanka - nơi ông vừa có kỳ nghỉ 10 ngày. Người đàn ông này sau đó đã đến cơ sở y tế do nghi ngờ sốt xuất huyết.

Xét nghiệm PCR cho thấy người đàn ông này dương tính với virus chikungunya.

Rospotrebnadzor đã nhanh chóng tổ chức và tiến hành mọi biện pháp phòng dịch cần thiết và hiện không có nguy cơ sốt chikungunya lây lan tại Nga.

Sốt chikungunya là bệnh nhiễm trùng cấp tính do virus Chikungunya gây ra, có các triệu chứng lâm sàng gồm sốt, phát ban và đau khớp. Virus này có thể truyền sang người qua vết đốt của muỗi nhiễm virus.

Bệnh chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người./.

Bệnh Chikungunya gây hậu quả khiến “người đi khom lưng” Triệu chứng của bệnh Chikungunya khá giống sốt xuất huyết và một số bệnh do virus khác, dễ khiến người bệnh chủ quan hoặc nhầm lẫn. Sau khi bị muỗi đốt, bệnh thường ủ từ 3-7 ngày.