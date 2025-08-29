Đời sống

Sức khỏe

Nga ghi nhận ca sốt chikungunya nhập cảnh đầu tiên trong năm 2025

Theo Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga, người đàn ông mắc bệnh bay đến Moskva từ Sri Lanka - nơi ông vừa có kỳ nghỉ 10 ngày, và đã được nhập viện điều trị.

Thúc Anh
Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)
Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/8, Nga ghi nhận ca sốt chikungunya nhập cảnh đầu tiên trong năm 2025.

Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) của Nga thông báo bệnh nhân đã được nhập viện điều trị.

Do đã từng cảnh báo về nguy cơ nhập cảnh sốt chikungunya từ các nước khác, vì vậy các chuyên gia của cơ quan đã sẵn sàng cho tình huống này.

Thông báo cho biết người đàn ông mắc bệnh bay đến Moskva từ Sri Lanka - nơi ông vừa có kỳ nghỉ 10 ngày. Người đàn ông này sau đó đã đến cơ sở y tế do nghi ngờ sốt xuất huyết.

Xét nghiệm PCR cho thấy người đàn ông này dương tính với virus chikungunya.

Rospotrebnadzor đã nhanh chóng tổ chức và tiến hành mọi biện pháp phòng dịch cần thiết và hiện không có nguy cơ sốt chikungunya lây lan tại Nga.

Sốt chikungunya là bệnh nhiễm trùng cấp tính do virus Chikungunya gây ra, có các triệu chứng lâm sàng gồm sốt, phát ban và đau khớp. Virus này có thể truyền sang người qua vết đốt của muỗi nhiễm virus.

Bệnh chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chikungunya #Muỗi #Dịch bệnh #Nhập cảnh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trứng được bày bán tại siêu thị ở El Monte, Los Angeles, California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bùng phát bệnh Salmonella tại nhiều bang ở Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết gần 100 người đã bị nhiễm bệnh Salmonella tại nhiều bang ở Mỹ trong vụ bùng phát dịch bệnh liên quan đến trứng bị thu hồi.

(Ảnh: iStock)

11 thói quen hằng ngày khiến bạn già trước tuổi

Ngoài yếu tố di truyền, lối sống hằng ngày sẽ quyết định tốc độ lão hóa của bạn, từ chế độ ăn uống, giấc ngủ đến thói quen uống nước hay tư thế nằm ngủ... đều có thể làm bạn trông già hơn tuổi thật.

Bệnh Alzheimer có thể được phát hiện sớm bằng những câu hỏi đơn giản. (Nguồn: biospectrumasia)

Nguyên tố Lithium mở hy vọng mới cho điều trị bệnh Alzheimer

Nghiên cứu thử nghiệm trên chuột cho thấy bổ sung lithium orotate giúp ngăn chặn sự hình thành hai loại protein trong não - đặc trưng của căn bệnh Alzheimer, viêm thần kinh và thoái hóa myelin - tức là toàn bộ cơ chế dẫn đến suy giảm nhận thức.