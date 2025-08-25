Nga muốn có một nhóm nước bảo đảm an ninh cho Ukraine

Trong tuyên bố mới nhất liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng nên có một nhóm các quốc gia, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình NBC News phát sóng ngày 24/8, ông Lavrov nói rằng Nga mong muốn Ukraine sẽ duy trì vị thế trung lập, không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào và không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhóm các quốc gia mà ông Lavrov nhắc tới có thể gồm các nước thành viên Hội đồng Bảo an, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.

Ngoài ra, ông cũng tái khẳng định lập trường lâu nay của Moskva coi việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là “không thể chấp nhận được."

Cũng trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhắc lại việc Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như việc các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi năm 2022 không đạt kết quả.

Theo dự thảo thỏa thuận khi đó, Nga và Ukraine bàn về khả năng Kiev chấp nhận vị thế trung lập vĩnh viễn để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc) cùng một số nước khác.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã đưa ra “những nhượng bộ đáng kể” trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, dù chưa có bước tiến rõ rệt hướng tới việc chấm dứt xung đột.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "Meet the Press" của NBC News, ông Vance nói rằng Tổng thống Putin đã chấp nhận một số điểm, trong đó có việc Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn trong tương lai.

Hiện chưa rõ Tổng thống Putin chấp nhận những điểm gì cụ thể và phía Moskva cũng chưa bình luận về tuyên bố trên của ông Vance.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg tại Kiev để trao đổi về các biện pháp bảo đảm an ninh. Thông tin chi tiết cũng chưa được tiết lộ./.

