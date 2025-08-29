Ngày hội Blockchain 2025: Đà Nẵng bứt phá trong thử nghiệm tài sản số

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đồng chủ trì tổ chức, ngày 29/8 đã diễn ra Sự kiện Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025. Sự kiện nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) tại Đà Nẵng, góp phần định hình tương lai tài sản số tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, blockchain đã và đang trở thành một công nghệ nền tảng trong kỷ nguyên chuyển đổi số, từng bước thiết lập các chuẩn mực mới trong hầu hết các lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục đến quản trị quốc gia.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Việt Nam có lợi thế về nguồn nhân lực trẻ, năng động và một thị trường số đang phát triển nhanh chóng. Đây là những yếu tố quan trọng để chúng ta có thể bứt phá trong lĩnh vực blockchain. Tiềm năng ứng dụng của blockchain sẽ mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy sáng tạo và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải cho biết, hiện nay Bộ Tài chính đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Hiện dự thảo Nghị quyết đã cơ bản hoàn thành và đang trong giai đoạn trình Chính phủ để sớm ban hành. Dự thảo Nghị quyết sẽ tạo cơ sở để triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Dự kiến, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ có thời hạn là 5 năm.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam Phan Đức Trung đã đề xuất triển khai mạng dịch vụ đa chuỗi blockchain (VBSN) tại Đà Nẵng, theo đó, thành phố có thể ứng dụng trực tiếp tại khu vực Sandbox thử nghiệm.

Đồng thời, đề nghị Đà Nẵng hỗ trợ Data Center, Hiệp hội sẽ chủ động các vấn đề kỹ thuật, giải pháp…. Ông cũng đề xuất hai giải pháp đề xuất triển khai thử nghiệm là định danh phi tập trung (DID) và hoá đơn điện tử trên nền tảng blockchain (BE-invoice).

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số cũng đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho các doanh nghiệp đầu tiên tham gia sandbox và nghiên cứu đề án đưa Chương trình “Plan ₿” do Tether tổ chức về Việt Nam…

Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 đã quy tụ hơn 300 đại biểu, khách mời tham dự trực tiếp và trực tuyến; hơn 50 diễn giả, chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế. Sự kiện gồm các nội dung chính như: 7 bài tham luận của các diễn giả hàng đầu trong nước và quốc tế về xu hướng blockchain và thị trường tài sản số; diễn đàn Đối thoại công-tư: Định hình tương lai tài sản số tại Việt Nam; lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực blockchain; hoạt động triển lãm các sản phẩm, giải pháp blockchain...

Ngày hội cũng góp phần thu hút đầu tư vào hệ sinh thái blockchain Việt Nam, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các đại biểu đã lắng nghe các ý kiến hoàn thiện cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho tài sản số và công nghệ blockchain từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia; lan tỏa mạnh mẽ và định vị Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ các xu hướng tài chính số - fintech - blockchain của Việt Nam và quốc tế.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm nhận diện blockchain như một công nghệ nền tảng, triển khai khung pháp lý tiên phong, cơ chế thử nghiệm sandbox, qua đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 về việc Ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tháng 6/2025, công nghệ blockchain một lần nữa được xác định là một trong 11 lĩnh vực công nghệ chiến lược mà Việt Nam xác ưu tiên đầu tư, làm chủ và phát triển.

Đồng thời, hệ sinh thái tài sản số, tài sản mã hóa tại Việt Nam cũng được xác định là một trong các lĩnh vực trọng tâm mà Nhà nước có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng cũng đang khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới như tài sản số, dịch vụ tài chính số để thu hút quỹ đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp. Ngày 26/8/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với “Phần mềm Basal Pay: Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định, tuân thủ quy định Travel Rule”.../.

