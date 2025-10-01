Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 chính thức diễn ra

Sáng 1/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Hoà Lạc, Hà Nội) đã diễn ra Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế.

Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025) diễn ra trong 3 ngày (từ 1-3/10).

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 01/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia,” sự kiện năm 2025 khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Đây cũng là dịp tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, đột phá, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 là không gian kết nối toàn diện các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện quan trọng đầu tiên được tổ chức mà còn là lời hiệu triệu khơi nguồn tri thức Việt Nam, tiềm năng Việt Nam để bứt phá, phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiểu biết của toàn xã hội về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, đột phá trong mọi lĩnh vực. Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tại Lễ hưởng ứng, Ban Tổ chức sẽ công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025), đồng thời khởi động nhiều chương trình hưởng ứng từ doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và chuyên gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tại sự kiện cũng diễn ra Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo với chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Kiến tạo chính sách, đẩy mạnh thực thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Diễn đàn công bố các cơ chế, chính sách vượt trội đã ban hành; giới thiệu mô hình mẫu để tham khảo, vận dụng; là không gian đối thoại cởi mở để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn và giải pháp phát triển đổi mới sáng tạo.

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 cũng được tổ chức quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, startup trong và ngoài nước (Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản) dự kiến thu hút hơn 40.000 lượt khách.

Triển lãm giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới thuộc 11 ngành, lĩnh vực trọng tâm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành tham quan các gian hàng tại Triển lãm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” với sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Qualcomm, Meta… cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chương trình.

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực then chốt: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ. Diễn đàn tạo không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và mạng lưới công nghệ toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Ngoài ra chương trình cũng sẽ diễn ra các hoạt động chuyên đề và bên lề như: Hội thảo chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM; Chương trình khởi động Giải đấu VEX Robotics quốc gia 2026; vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi STEM quốc tế; Các hoạt động trải nghiệm: lái thử xe điện, trải nghiệm STEM dành cho học sinh-sinh viên; Chương trình Bình chọn sản phẩm ĐMST - Better Choice Awards./.

