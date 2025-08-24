Nghệ An: Nhiều trường học lùi thời gian tựu trường do ảnh hưởng bão số 5

Bão số 5 được dự báo di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh và có thể gây mưa, gió mạnh cho vùng ven biển Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Trước thực tế này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có thông báo lùi kế hoạch tựu trường vào ngày 25/8.

Trước đó, theo kế hoạch năm học đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt, từ ngày 25/8, học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 5 nên dự báo trong ngày 25/8, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với cường độ rất mạnh, sau đó đi sâu vào khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tại tỉnh Nghệ An, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, dự báo có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm/3giờ.

Từ thực tế này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã thông báo lùi kế hoạch tựu trường.

Cụ thể, tại Trường Trung học phổ thông Quế Phong, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên, nhà trường đã hoãn buổi tựu trường trong sáng 25/8 và sẽ thông báo thời gian tựu trường cụ thể sau khi bão đi qua và tình hình ổn định trở lại.

Tại xã Nhôn Mai, nơi mới chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nhôn Mai cũng lùi kế hoạch tựu trường, đồng thời nhờ Ban quản lý các thôn bản thông tin đến phụ huynh và học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tân, hiệu trưởng nhà trường, cho biết do đặc thù ở xã miền núi, toàn trường chỉ có hai bản vùng trung tâm là đi lại dễ dàng, còn lại, học sinh ở 10 bản khác đến trường đều đi qua đồi núi, qua sông suối nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài các huyện miền núi, một số trường ở các xã đồng bằng cũng đã hoãn kế hoạch tựu trường.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Nguyễn Trọng Hòa cho biết theo kế hoạch của ngành, lịch tựu trường của học sinh Nghệ An sẽ bắt đầu từ ngày 25/8. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết bất lợi, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và phụ huynh, Sở đề nghị lãnh đạo các địa phương và các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh lịch tựu trường phù hợp.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão, các trường học cần rà soát và gia cố cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống thoát nước và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai, bao gồm việc có kế hoạch nghỉ học, dạy bù và phối hợp với địa phương để ứng cứu kịp thời.

Phụ huynh cần thông báo cho nhà trường, chủ động hướng dẫn học sinh những nơi trú ẩn an toàn, dự trữ đồ dùng cần thiết và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương./.

