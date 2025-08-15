Nghị quyết 68 lan tỏa niềm tin, tiếp sức mạnh mẽ kinh tế tư nhân phát triển

Sau hơn ba tháng triển khai, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã và đang thực sự lan tỏa niềm tin và tiếp sức mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Nghị quyết đã khẳng định vai trò trụ cột của khu vực kinh tế tư nhân trong nền kinh tế, từ đó tạo ra những chuyển động tích cực và mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Góp phần cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 68, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phốHà Nội đã tổ chức tọa đàm "Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam", ngày 15/8.

Bước tiến chiến lược

Nghị quyết 68 được ban hành ngày 4/5 là một văn kiện chính sách được xem là một dấu mốc lịch sử, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân trong giai đoạn mới. Điểm đặc biệt, Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cố hữu trong tư duy về nhận thức vai trò của kinh tế tư nhân cũng như các vướng mắc pháp lý, thực tiễn về quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, khả năng tiếp cận vốn, công nghệ, đất đai và nguồn nhân lực. Những rào cản đã kìm hãm sự phát triển của khu vực này trong nhiều năm qua.

Sự kiện tọa đàm "Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam" được tổ chức nhằm hướng tới đến Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 18 của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội 14 của Đảng toàn quốc, thể hiện tầm quan trọng của kinh tế tư nhân trong định hướng phát triển đất nước.

Dành những lời trân trọng về truyền thống đáng tự hào của cộng đồng doanh nhân Việt Nam, Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị nhấn mạnh: “Từ những doanh nhân yêu nước đầu thế kỷ XX, dám dấn thân, dám khởi nghiệp trong bối cảnh gian khó, đến những thế hệ doanh nhân hiện đại đầy bản lĩnh, trí tuệ. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà cả trên trường quốc tế, trở thành trụ cột của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào GDP, ngân sách và tạo ra hàng triệu việc làm.”

Ông Lợi cung cấp những số liệu ấn tượng, hiện cả nước có hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể cùng hàng chục triệu lao động. Khu vực này đóng góp khoảng 50% GDP, 30% ngân sách Nhà nước và hơn 80% việc làm toàn xã hội. Khi được trao thêm cơ hội với môi trường bình đẳng và thuận lợi, khu vực kinh tế tư nhân sẽ đóng góp lớn lao hơn cho đất nước.

Về tầm vóc của Nghị quyết 68, tiến sỹ Nguyễn Thành Lợi cho rằng việc khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân không chỉ là sự thay đổi câu chữ trong văn kiện mà còn là bước tiến quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng. Từ một khu vực từng bị xem là thứ yếu trước thời kỳ đổi mới, kinh tế tư nhân đã thực sự trở thành lực lượng chủ công thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, đóng góp cho ngân sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng.

Hiện cả nước có hơn 940.000 doanh nghiệp tư nhân, 5 triệu hộ kinh doanh cá thể cùng hàng chục triệu lao động. Khu vực này đóng góp khoảng 50% GDP, 30% ngân sách Nhà nước và hơn 80% việc làm toàn xã hội. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, ông Lợi nhấn mạnh để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống, chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí truyền thông có vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể, chính quyền địa phương chính là ‘cánh tay nối dài’ của Đảng và Nhà nước trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nếu ở Trung ương có chính sách, đường lối, thì ở địa phương chính là nơi biến chính sách thành hành động cụ thể, thiết thực, gắn với đời sống doanh nghiệp và người dân. Song song với đó, vai trò của báo chí cũng vô cùng quan trọng. Báo chí không chỉ là kênh thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách, mà còn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Báo chí có trách nhiệm truyền tải kịp thời, chính xác tinh thần và nội dung của nghị quyết đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, phản ánh trung thực thực tiễn triển khai ở các địa phương, ghi nhận những mô hình tốt, cách làm hay, chỉ ra những khó khăn, bất cập để cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ. Báo chí cũng lan tỏa những câu chuyện thành công, những tấm gương doanh nhân dám nghĩ, dám làm, từ đó khích lệ tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Bên cạnh đó, báo chí là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân trao đổi, hiến kế, góp phần hiện thực hóa nghị quyết.

Hà Nội tiên phong và tạo sức bật

Từ góc độ Thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã phác họa một bức tranh sinh động về sức sống, sự năng động và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn.

Ông Dũng chia sẻ ở Thủ đô, không khó để bắt gặp những câu chuyện bình dị, thường ngày nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt của nền kinh tế, như tại làng gốm Bát Tràng các nghệ nhân trẻ kết hợp tinh hoa truyền thống với công nghệ in 3D để tạo ra sản phẩm tinh xảo xuất khẩu sang châu Âu. Tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, những kỹ sư phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo phục vụ y tế cộng đồng, vươn ra thị trường quốc tế. Tại các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao của Hà Nội, nhiều doanh nghiệp tư nhân đang mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về sức bật và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô – từ những doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các tập đoàn lớn.

“Chính họ đang tạo nên những ‘mạch máu’ nuôi dưỡng bản sắc kinh tế mới của thành phố, bản sắc được định hình bởi tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nền tảng văn hóa ngàn năm Thăng Long – Hà Nội,” ông Dũng nói.

Bên cạnh đó, ông Trương Việt Dũng khẳng định vai trò của Nghị quyết 68 với tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; Tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xem doanh nhân là ‘chiến sĩ trên mặt trận kinh tế’; Nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo dựng và củng cố niềm tin vững chắc giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông, đây là lần đầu tiên, một nghị quyết Trung ương xác lập rõ những nguyên tắc bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bình đẳng, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Lần đầu tiên, một nghị quyết Trung ương xác lập rõ những nguyên tắc bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bình đẳng, minh bạch, hiệu quả và bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Dũng cũng cho biết ngay sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc để đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống một cách cụ thể và thiết thực. Ngày 3/7, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 348, đề ra các mục tiêu cụ thể cho năm 2025, giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045, cùng 88 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với đặc thù Thủ đô. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 196, giao 105 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các xã, phường, trên nguyên tắc ‘5 rõ’ - Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Đặc biệt, ông Dũng chia sẻ thành phố Hà Nội cũng đã ban hành hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030 và tập trung vào các lĩnh vực then chốt, như quản trị, hạ tầng sản xuất, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ trọng điểm. Bên cạnh đó, Hà Nội triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của chính quyền, cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, áp dụng ký số kết quả hồ sơ doanh nghiệp. Một bước đi quan trọng là việc chuẩn bị đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội vào hoạt động từ tháng Mười, hứa hẹn trở thành đầu mối kết nối, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Những nỗ lực quyết liệt và đồng bộ của thành phố cùng với sự chỉ đạo, đồng hành sát sao từ Trung ương đã tạo động lực mạnh mẽ để khu vực kinh tế tư nhân Hà Nội bứt phá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của Thủ đô.

Các số liệu kinh tế 7 tháng của năm 2025 là minh chứng rõ nét. Thành phố đón nhận hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 180.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên gần 420 nghìn. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng tăng 7,63%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,34%, đóng góp 5,82 điểm phần trăm vào tăng trưởng, thu ngân sách địa phương đạt 449.869 tỷ đồng và đạt 87,5% dự toán được giao. Thành phố thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,75 tỷ USD và tăng 191%, kim ngạch xuất khẩu 11,9 tỷ USD, tăng 12,3%, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 531 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9%. Đặc biệt, khu vực hộ kinh doanh cũng tăng tốc mạnh, số hộ chuyển đổi lên doanh nghiệp gấp 3–4 lần trước đây và dự kiến cả năm đạt khoảng 10.000 hộ.

“Những con số minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của kinh tế tư nhân Thủ đô,” ông Dũng nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông Dũng chia sẻ thành phố Hà Nội cũng đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho kinh tế tư nhân. Mục tiêu đến cuối năm 2025 có khoảng 230.000 doanh nghiệp thực tế hoạt động, đạt 27 doanh nghiệp/1.000 dân. Theo đó, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50%-55% GRDP. Với kịch bản tăng trưởng và chỉ tiêu Thủ tướng giao, GRDP năm 2025 ước đạt khoảng 63,5 tỷ USD, tăng 8,5%, như vậy đóng góp của khu vực tư nhân ước khoảng 31,8-35,0 tỷ USD đồng thời phấn đấu chiếm 45%-50% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 55%-60% lực lượng lao động.

“Thành phố Hà Nội đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên chặng đường phát triển phía trước, với tinh thần sẵn sàng đổi mới, kiến tạo và phục vụ vì lợi ích chung,” Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cam kết.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp đã thảo luận về thành tựu, những thách thức còn tồn tại và các giải pháp tiềm năng đối với khu vực kinh tế tư nhân. Đó là thể chế, chính sách còn một số điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi tiếp cận đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính. Điều này cho thấy dù đã có những cải cách, nhưng khung pháp lý vẫn cần được rà soát và hoàn thiện để tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng.

Bên cạnh đó, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của phần lớn doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, đặc biệt ở khâu ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Đây là điểm yếu cố hữu khiến nhiều doanh nghiệp khó vươn ra thị trường quốc tế hoặc cạnh tranh với các doanh nghiệp FDI. Không chỉ có vậy, nguồn vốn vẫn là một rào cản lớn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những hạn chế về vốn đã khiến doanh nghiệp khó mở rộng quy mô và đầu tư chiều sâu. Mặt khác, thành phố chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp đầu tàu có khả năng dẫn dắt chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế.

Để giải quyết những thách thức này, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm chi phí thời gian và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Mở rộng tiếp cận nguồn vốn thông qua đa dạng hóa kênh tín dụng và quỹ đầu tư mạo hiểm. Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây là những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng vươn xa của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Nhiều doanh nghiệp tham dự tọa đàm cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong hành trình vượt khó, nỗ lực tự đổi mới để thích ứng với thị trường đầy biến động. Đồng thời, họ bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố sẽ tăng cường đối thoại, chủ động lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc theo từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể, đảm bảo rằng các chính sách hỗ trợ đi vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất./.