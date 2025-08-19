Thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám là “ngọn hải đăng” hy vọng cho những người chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

Đây là nhận định của Giáo sư, Tiến sỹ Michael Brie, nhà triết học và nhà khoa học xã hội người Đức, với nhiều nghiên cứu tập trung vào lý thuyết và lịch sử chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chuyển đổi xã hội và chính trị thực tiễn cách mạng.

Trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Đức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Giáo sư, Tiến sỹ Brie khẳng định Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một bước ngoặt không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia thuộc địa trên toàn thế giới; đánh dấu thời khắc nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giành độc lập và chấm dứt gần 1 thế kỷ dưới ách thống trị của thực dân.

Theo ông, lần đầu tiên, tên tuổi Việt Nam xuất hiện trên bản đồ thế giới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các dân tộc bị áp bức khác rằng giải phóng là điều có thể.

Giáo sư, Tiến sỹ Brie nhấn mạnh sự kiện này mang giá trị lịch sử to lớn, thể hiện chiến thắng của sự đoàn kết dân tộc, sức mạnh kiên cường và ý chí tự quyết định vận mệnh của chính mình. Trên phạm vi toàn cầu, Cách mạng tháng Tám đã truyền cảm hứng cho các phong trào chống thực dân và góp phần vào làn sóng phi thực dân hóa sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Giáo sư, Tiến sỹ Brie cho rằng sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không chỉ là một thành tựu to lớn của dân tộc Việt Nam mà còn là “ngọn hải đăng” hy vọng cho những người đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Theo ông, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của nhân dân Việt Nam được xem là một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám. Tinh thần đó đã được thể hiện sống động trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường được thể hiện qua phong trào quần chúng, sự tham gia của quần chúng và lòng tự hào dân tộc sâu sắc.

Nhân dân Việt Nam thuộc mọi tầng lớp đã đóng góp vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chứng minh rằng dưới sự lãnh đạo kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết và quyết tâm có thể chiến thắng ngay cả những kẻ thù hùng mạnh nhất.

Giáo sư, Tiến sỹ Brie cho rằng sau chiến tranh, Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy tinh thần kiên cường này. Mặc dù phải đối mặt với cấm vận, thiên tai và dịch bệnh, Việt Nam vẫn tập trung xây dựng nền kinh tế tự chủ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đoàn kết xã hội.

Các chính sách khuyến khích sản xuất trong nước, đầu tư vào giáo dục và y tế, cùng các quan hệ đối tác chiến lược quốc tế đều phản ánh rằng tinh thần Cách mạng tháng Tám tiếp tục định hình con đường phía trước của Việt Nam.

80 năm kể từ ngày giành được độc lập, Việt Nam - một đất nước bị chiến tranh tàn phá, ngày càng có những đóng góp tích cực và chủ động cho cộng đồng quốc tế.

Giáo sư, Tiến sỹ Brie bày tỏ ấn tượng với vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một thành viên chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đã đóng góp vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đảm nhận vai trò lãnh đạo trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn, trong đó có Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Việt Nam cũng đóng vai trò xây dựng với tư cách là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Những nỗ lực này thể hiện cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, đối thoại và phát triển bền vững trong hòa bình với các nước láng giềng.

May hàng xuất khẩu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sỹ Brie cho rằng với mức tăng trưởng ổn định, nền kinh tế năng động và chính sách đối ngoại nhất quán hướng tới hòa bình và hợp tác, Việt Nam ngày càng được tôn trọng tại các diễn đàn quốc tế và là đối tác đáng tin cậy trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, khủng hoảng y tế và an ninh khu vực.

Bên cạnh đó, theo Giáo sư, Tiến sỹ Brie, những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam kể từ khi bắt đầu Đổi Mới năm 1986 thật đáng chú ý. Điều khiến ông ấn tượng nhất là sự chuyển mình của đất nước, từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một nền kinh tế thu nhập trung bình năng động trong khu vực. Công cuộc giảm nghèo đã đạt được những thành tựu đáng kể, với hàng triệu người đã thoát khỏi khó khăn.

Ông cũng cho rằng khả năng kết hợp tăng trưởng kinh tế nhanh chóng với tiến bộ xã hội của Việt Nam là điều đáng ngưỡng mộ. Việt Nam cũng đã đạt được những bước tiến lớn trong giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng.

Ngành sản xuất năng động, nền kinh tế số đang phát triển và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng của Việt Nam thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng của đất nước.

Hơn nữa, việc ứng phó với các thách thức - dù là khủng hoảng tài chính, dịch bệnh hay biến đổi khí hậu - đã thể hiện năng lực quản trị hiệu quả và sự tham gia mạnh mẽ của công chúng.

Những thành tựu này phản ánh sức mạnh bền bỉ của người dân Việt Nam, cam kết phát triển toàn diện và bền vững, cũng như năng lực lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Sử thi của nhân dân Việt Nam được viết lên từ sự lãnh đạo của Đảng Cách mạng Tháng Tám, hay còn gọi là Khởi nghĩa tháng Tám, thể hiện sự táo bạo của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo khác.