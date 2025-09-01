Người dân Đắk Lắk hân hoan đón nhận quà Tết Độc lập

Người dân Đắk Lắk hân hoan đón nhận món quà Tết Độc lập của Nhà nước và kỳ vọng đất nước sẽ vươn mình mạnh mẽ, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai tặng quà cho người dân trên địa bàn.

Người dân hân hoan đón nhận món quà của Nhà nước và kỳ vọng đất nước sẽ vươn mình mạnh mẽ, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện Quyết định của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương tổ chức tặng quà cho nhân dân bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực./.