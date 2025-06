Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở 5 tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 20 giờ ngày 30/6 đến 2 giờ ngày 1/7, khu vực các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt là các khu vực Mường Phăng, Nà Tấu, Pu Nhi; Mường Ảng, Thanh An (tỉnh Điện Biên); Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La; Cầu Thia, Trạm Tấu, Văn Chấn; Nghĩa Tâm (tỉnh Lào Cai mới); Dũng Tiến, Kim Bôi; An Nghĩa, Cao Dương, Hợp Kim, Yên Thủy (tỉnh Phú Thọ mới); Ba Vinh, Đăk Rve, Kon Braih, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi mới); Đồng Dương, Quế Sơn Trung; Duy Xuyên, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, Quế Phước, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà My, Việt An (Đà Nẵng). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 30/6, khu vực các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to như Mường Phăng (Điện Biên) 59,4mm; Nuông Dăm (Phú Thọ) 75,6mm; Đầu Mối Hồ Trung Lộc (Đà Nẵng) 63mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên Tại Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo dông; gió Đông Nam cấp 2-3; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.