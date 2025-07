Nguyên nhân vì sao bão số 3 có nơi giảm mưa, hửng nắng

Ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; vùng ven biển Ninh Bình-Quảng Ninh có nước dâng do hoàn lưu bão cao từ 0,4-0,8m.