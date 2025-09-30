Nhà báo Nguyễn Duy Cương - Người lãnh đạo gần gũi và cởi mở

Nhà báo Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), nguyên Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, vì tuổi cao, bệnh nặng đã từ trần hồi 8 giờ sáng 29/9 (tức ngày 8/8 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 81 tuổi.

TTXVN xin trân trọng giới thiệu bài viết về Nhà báo Nguyễn Duy Cương của nhà báo Phạm Đình Lợi - Nguyên Phó trưởng Ban biên tập tin Đối ngoại TTXVN.

Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc sống, ai cũng sẽ phải trải qua, nhưng tin anh qua đời vẫn làm người thân, bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, thương tiếc khôn nguôi!

Mới hôm nào, tôi và đồng nghiệp Lê Duy Truyền, nguyên Phó tổng giám đốc TTXVN, đến thăm anh tại nhà riêng, khi anh đã lúc nhớ, lúc quên, nhưng anh vẫn ngồi cùng vợ - chị Lộc để tiếp chúng tôi.

Khi tôi nhắc lại kỷ niệm cũ, từ những năm tháng du học và công tác ở Cuba cho đến thời kỳ làm việc tại TTXVN, tôi có cảm nhận rằng, trong tiềm thức của anh, những kỷ niệm đó vẫn không hề phai mờ.Vậy mà giờ đây, anh đã đi xa, về miền mây trắng, để lại cho gia đình và bạn bè, đồng nghiệp niềm tiếc thương vô hạn!

Nhà báo Nguyễn Duy Cương (đứng giữa) phỏng vấn thuyền trưởng một con tàu của Cuba tại Cảng Hải Phòng, tháng 12/1973

Nhà báo Nguyễn Duy Cương sinh ngày 25/10/1945, trong một gia đình viên chức ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1963, anh được cử sang Cuba theo học chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học tại trường Đại học La Habana.

Năm 1968, anh về nước, tham gia Lớp phóng viên TTXVN khóa 8 rồi làm phóng viên tại Ban biên tập tin miền Bắc và Ban biên tập tin Thế giới, trước khi được cử đi làm phóng viên TTXVN tại Cuba năm 1970.

Năm 1974, anh được cử làm Phó trưởng Tiểu ban (nay là Phòng) tiếng Tây Ban Nha tại Ban biên tập tin Đối ngoại. Năm 1981, anh được giao nhiệm vụ Trưởng Phân xã (nay là Cơ quan thường trú) TTXVN tại La Habana, Cuba.

Nhà báo Nguyễn Duy Cương, Trưởng ban Thư ký biên tập và Quan hệ quốc tế, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN giới thiệu với đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các ấn phẩm của TTXVN tại Hội Báo Xuân 1996.

Năm 1987, anh về nước và được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Thư ký biên tập và Quan hệ quốc tế và được Ban Lãnh đạo cơ quan cử làm phóng viên chuyên trách theo dõi và đưa tin hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Năm 1995, anh được đề bạt làm Trưởng ban Thư ký biên tập và Quan hệ quốc tế. Ngoài ra, anh còn kinh qua nhiệm vụ Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum (Luật và Diễn đàn pháp lý Việt Nam).

Năm 1997, anh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc TTXVN, sau đó được bầu làm Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN.

Năm 2002, anh được phân công kiêm nhiệm chức Trưởng ban biên tập tin Đối ngoại. Năm 2003, anh còn được giao kiêm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Báo Tin tức.

Năm 2007, anh về nghỉ chế độ nhưng vẫn tham gia làm cố vấn và hiệu đính cho Bản tin tiếng Tây Ban Nha của Ban biên tập tin Đối ngoại.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Duy Cương trao bức ảnh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn" tặng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn, tháng 8/2004.

Trong một thời gian dài, anh Nguyễn Duy Cương còn làm nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba tại TTXVN và sau đó tham gia công tác của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba với vai trò là Phó chủ tịch Thường trực của Hội. Anh đã đảm đương nhiệm vụ này với một sự nhiệt tình và toàn tâm toàn ý hiếm có.

Có thể nói, anh Nguyễn Duy Cương là một nhà báo sắc sảo, nhạy bén; một người lãnh đạo báo chí tâm huyết, quán xuyến công việc, đoàn kết anh em, phát huy năng lực của mỗi người để tạo thành sức mạnh tập thể.

Nhiều anh chị em từng du học Cuba còn nhớ chính anh Cương là người đã chủ trì, chỉ đạo và trực tiếp tham gia biên tập và hiệu đính tập sách nói về tình cảm sâu nặng của sinh viên Việt Nam đối với nhân dân Cuba, cũng như giúp cho việc biên dịch và in ấn tác phẩm tập hợp các bài diễn văn của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro nói về Việt Nam được sớm ra mắt bạn đọc.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Duy Cương, Phó tổng giám đốc Trương Đức Anh cùng gia quyến đưa hài cốt nhà báo liệt sỹ Phạm Văn Bình về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, tháng 11/1998.

Nhiều bạn bè và đồng nghiệp từng công tác với anh Nguyễn Duy Cương ở trong nước và nước ngoài đều có nhận xét rằng suốt quãng đời công tác của mình, anh luôn kiên trì tu dưỡng và rèn luyện; luôn nêu cao ý thức học tập, trau dồi ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh luôn thể hiện thái độ chân tình và phong cách xử sự nhẹ nhàng, nhân hậu, gần gũi, cởi mở; là một người lãnh đạo luôn đòi hỏi hiệu quả công việc cao nhưng lại rất đồng cảm, vị tha, chú ý lắng nghe ý kiến của mọi người.

Phó tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Duy Cương phát biểu tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu hãng thông tấn ITAR - TASS (LB Nga)

Với những đóng góp xuất sắc cho công tác thông tin báo chí nói chung và cho sự nghiệp của TTXVN nói riêng, nhà báo Nguyễn Duy Cương đã được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp báo chí; Huy chương (Kỷ niệm chương) Vì sự nghiệp Thông tấn và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tháng 6/2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Cuba, thừa ủy quyền của Hội đồng Nhà nước, đã trao tặng nhà báo Nguyễn Duy Cương Huy chương Felix Elmusa - phần thưởng cao quý nhất của Hội Nhà báo Cuba dành cho các nhà báo Cuba và nhà báo nước ngoài có thành tích xuất sắc.

Đại diện Đoàn thanh niên TTXVN đến thăm nhà báo Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Tổng giám đốc, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên TTXVN vào tháng 3/2021.

Giờ phút này và nhiều năm sau, các đồng chí lãnh đạo TTXVN và anh chị em cán bộ, phóng viên trong cơ quan sẽ luôn nhớ về anh! Các đồng chí và bạn bè Cuba quen biết luôn nhớ về anh!

Mong anh thanh thản, an giấc ngàn thu!./.

Nhà báo Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực TTXVN từ trần Nhà báo Nguyễn Duy Cương, nguyên Phó Tổng Giám đốc thường trực TTXVN, nguyên Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN, đã từ trần hồi 08h00 ngày 29/9/2025.