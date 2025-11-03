Nhật Bản báo động tình trạng bắt nạt học đường gia tăng kỷ lục

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản mới đây đã công bố báo cáo phản ánh về tình trạng bắt nạt học đường đang gia tăng kỷ lục tại nước này.

Theo báo cáo của Bộ trên, tổng số vụ bắt nạt được ghi nhận tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm tài chính 2024 là 769.022 vụ. Trong đó có 1.405 vụ thuộc nhóm "sự cố nghiêm trọng," dẫn đến tổn hại về thể chất hoặc phải nghỉ học dài hạn.

Đây là mức cao kỷ lục ghi nhận trong năm thứ 4 liên tiếp ở Nhật Bản.

Trong khi đó, số vụ bắt nạt ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lần lượt là 610.612 vụ, 135.865 vụ và 18.891 vụ. Bên cạnh đó, báo cáo cũng ghi nhận 3.654 vụ việc xảy ra ở các trường dành cho người khuyết tật.

Báo cáo cho biết số vụ bắt nạt trực tuyến tăng khoảng 2.600 vụ, lên hơn 27.300. Nhiều trường hợp bắt nạt trực tuyến khi được phát hiện đã trở nên rất nghiêm trọng nên thách thức đặt ra là làm thế nào để có thể phát hiện sớm ngay từ đầu.

Theo số liệu thống kê, hiện có tới 42.978 học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục miễn phí hoặc trung tâm hỗ trợ giáo dục và 13.261 học sinh học từ xa tại nhà./.

