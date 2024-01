Nhiệt độ Hà Nội trên 10 độ C, bậc mầm non và tiểu học đi học trở lại

Sáng nay, nhiệt độ của Hà Nội là 11,7 độ C. Theo đó, học sinh bậc mầm non và tiểu học sẽ đi học trở lại bình thường sau 3 ngày nghỉ vì rét đậm.

Phụ huynh cần mặc ấm cho trẻ khi đến trường. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo bản tin Dự báo thời tiết lúc 6 giờ sáng trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội hôm nay là 11,7 độ C. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học sẽ đi học bình thường trở lại sau ba ngày nghỉ vì rét, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Nhiệt độ đã tăng lên nhưng vẫn ở mức rét đậm, vì vậy, nhiều trường học vẫn tiếp tục áp dụng lùi giờ học đến hết tuần như Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Hoàng Liệt, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, Trường Tiểu học Kim Giang… Theo đó, thời gian vào lớp của học sinh sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút, muộn hơn gần một tiếng so với trước.

Trước đó, trong ba ngày liên tiếp từ 23/1 đến 25/1, nhiệt độ của Hà Nội đều xuống dưới 10 độ C, nhiều trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Các trường cũng linh hoạt giải pháp để hỗ trợ phụ huynh, nhất là các trường mầm non, như vẫn mở cửa tiếp nhận học sinh nếu phụ huynh không thể ở nhà trông con. Ở bậc tiểu học, một số trường đã tổ chức dạy học online để học sinh không đến trường nhưng vẫn đảm bảo tiến độ học tập, một số trường giao phiếu bài tập về nhà.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết của Hà Nội từ nay đến chủ nhật sẽ duy trì ở ngưỡng từ 11 đến 15 độ C. Bắt đầu từ thứ Hai tuần tới, nhiệt độ sẽ ấm dần lên./.