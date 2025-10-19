Tối 18/10, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2025.

Chuỗi chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2025 diễn ra từ ngày 18-21/10 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn) cùng với nhiều địa điểm kết nối tại phường Bình Dương, phường Bà Rịa, Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo.

Mở đầu là đêm nghệ thuật với chủ đề “Nơi hội tụ những dòng sông,” tái hiện dòng chảy 50 năm văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh qua các tiết mục hợp xướng, ca múa, nhạc cảnh, trích đoạn sân khấu, hòa quyện cùng giai điệu rap, dân ca và trình diễn ánh sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo, nghĩa tình, khát vọng vươn lên của Thành phố mang tên Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chuỗi chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” diễn ra không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, tôn vinh 50 năm thành tựu và sáng tạo, mà còn là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Qua đó, Thành phố hướng tới việc lan tỏa cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo của khu vực.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, suốt 50 năm qua, văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò trung tâm sáng tạo của cả nước, luôn gắn bó với đời sống con người và sự phát triển của Thành phố. Mỗi tác phẩm văn học, mỗi vở diễn, bức tranh hay bản hùng ca đều mang trong mình tinh thần sáng tạo, đương đại, phản ánh sâu sắc bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác.

Với tinh thần “Thành phố của sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên,” “Những ngày Văn học, Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” trở thành không gian tôn vinh, kết nối và truyền cảm hứng sáng tạo cho các thế hệ văn nghệ sỹ và công chúng yêu nghệ thuật. Từ đây, ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật của Thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục cháy mãi, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

Các vận động viên trình diễn võ Vovinam tại chương trình. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tuyên dương 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực: Nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn học, âm nhạc, sân khấu, múa và nghệ thuật các dân tộc thiểu số nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của văn nghệ sỹ qua các thời kỳ.

Không khí khai mạc cũng diễn ra sôi nổi với các hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn của đội kèn thiếu nhi “Vietnam Marching Band,” liên đoàn Lân-Sư-Rồng Thành phố, các tiết mục xiếc, múa, võ cổ truyền và trình diễn thời trang “54 dân tộc anh em” của nhà thiết kế Việt Hùng, tạo nên bức tranh sinh động về sắc màu văn hóa.

Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, không gian triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm, nơi hội tụ những dòng sông” giới thiệu hành trình phát triển của Thành phố qua ảnh, sách, thư pháp, kiến trúc, mỹ thuật và âm nhạc; thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, bạn trẻ và người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Song song với các hoạt động chính, trong tháng 10/2025, nhiều chương trình hưởng ứng sẽ diễn ra tại các điểm trên địa bàn. Nổi bật là chương trình nghệ thuật tôn vinh soạn giả Viễn Châu - tác giả của hàng loạt tác phẩm cải lương kinh điển, tổ chức tại phường Bình Dương nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi tham gia biểu diễn.

Các vở “Tiếng trống Mê Linh,” “San hô đỏ,” “Khát vọng bình yên” sẽ được dàn dựng và biểu diễn tại phường Vũng Tàu. Dịp này, các sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt sáng đèn với nhiều tác phẩm kịch, múa đặc sắc, cùng chuỗi triển lãm nhiếp ảnh về Trường Sa, Bộ đội Biên phòng và diện mạo Thành phố trẻ. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên nghệ thuật được đưa ra khỏi khán phòng đến với công chúng qua công nghệ trình diễn hiện đại.

Tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành), không gian video art và trình diễn đa giác quan kết hợp âm thanh, ánh sáng, hình ảnh hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới, góp phần khẳng định diện mạo đô thị sáng tạo trong kỷ nguyên số./.

Khơi dậy khát vọng cống hiến từ sức mạnh văn học-nghệ thuật Trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng mở rộng các hoạt động sáng tác, quảng bá và biểu diễn nghệ thuật, đưa đời sống văn hóa đến gần hơn với công chúng.