Nợ công Mỹ: Con số 250% GDP có thực sự đáng lo ngại?

Theo một nghiên cứu mới đây, nợ công của Mỹ có thể đạt mức 250% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mà không gây sức ép làm tăng lãi suất.

Các tác giả của công trình nghiên cứu - bao gồm chuyên gia Adrien Auclert từ Đại học Stanford, chuyên gia Hannes Malmberg từ Đại học Minnesota, chuyên gia Matthew Rognlie từ Đại học Northwestern và chuyên gia Ludwig Straub từ Đại học Harvard - đã giải thích về một cuộc chạy đua đang diễn ra.

Họ cho rằng cho đến khi có sự điều chỉnh tài khóa, sẽ có một cuộc chạy đua giữa nhu cầu tài sản ngày càng tăng của một dân số già đi và lượng nợ phát hành ngày càng tăng để tài trợ cho sự gia tăng chi tiêu của chính phủ.

Nhóm chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có những điều chỉnh lớn, lượng nợ do chính phủ phát hành cuối cùng sẽ vượt quá sức mua. Điều này sẽ buộc lãi suất phải tăng lên.

Tuy nhiên, trong kịch bản cơ sở mà các chuyên gia đưa ra, việc đẩy nợ dài hạn lên mức 250% GDP là khả thi mà không cần tăng lãi suất.

Cuộc tranh luận về nợ công càng trở nên sôi nổi hơn sau khi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua Đạo luật One Big Beautiful Bill vào tháng 7.

Vấn đề này được quan tâm vì mức nợ quốc gia ngày càng tăng và tác động tiềm tàng đến chi phí vay mượn.

Theo thống kê, nợ công của Mỹ do người dân nắm giữ đã lên tới khoảng 97% GDP vào cuối năm 2024.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) trong các dự báo hồi tháng Một đã dự kiến tỷ lệ nợ trên GDP sẽ tăng lên 117% vào cuối năm 2034. Sau khi đạo luật mới được thông qua, CBO ước tính luật này sẽ làm con số trên tăng thêm 9,5 điểm phần trăm nữa.

Tại cuộc họp thường niên của các thống đốc ngân hàng trung ương toàn cầu ở Jackson Hole, Wyoming, ông Straub đã trình bày bài nghiên cứu này trong đó, các tác giả đã đưa ra một cái nhìn xa hơn về tương lai.

Các tính toán của nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng vào năm 2100, nước Mỹ có thể duy trì tỷ lệ nợ trên GDP ở mức 250% với mức lãi suất như hiện tại.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng để đạt được điều này, chính phủ cần phải có một sự điều chỉnh tài khóa tương đương 10% GDP hoặc hơn.

Họ kết luận rằng sự điều chỉnh này càng bị trì hoãn, lượng nợ chính phủ phát hành ra sẽ càng vượt xa sức mua, và cuối cùng khiến nợ công trở nên không bền vững./.

