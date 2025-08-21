Mỹ ưu tiên dùng nguồn thu từ thuế nhập khẩu để trả nợ công

Theo CNN, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết nguồn thu khổng lồ từ thuế nhập khẩu mới áp dụng sẽ được dùng để trả nợ công, thay vì phát séc hoàn thuế cho người dân như một số nghị sỹ đề xuất.

Trong cuộc phỏng vấn trên CNBC, ông Bessent cho hay từ tháng 4-7 vừa qua, Mỹ đã thu về 100 tỷ USD từ thuế quan, vượt xa dự báo.

Ban đầu ông ước tính cả năm đạt khoảng 300 tỷ USD, nhưng nay khẳng định con số này sẽ còn tăng mạnh.

Ông nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump và Bộ Tài chính “tập trung tuyệt đối vào trả nợ,” sau đó mới có thể xem xét chia sẻ lại một phần nguồn thu.

Trước đó, một số nghị sỹ đã đề xuất dùng số tiền này để phát séc 600 USD cho mỗi người dân, tương đương 2.400 USD cho một gia đình bốn người.

Tuy nhiên, ông Bessent cho rằng ưu tiên trước mắt là giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Về chính sách tiền tệ, ông Bessent cảnh báo lãi suất cao đang gây khó khăn cho hộ gia đình thu nhập thấp và thị trường nhà ở.

Ông kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất để kích thích xây dựng nhà ở, từ đó góp phần kiềm chế lạm phát trong dài hạn.

Số liệu tháng Bảy cho thấy khởi công nhà ở đã tăng 5,2% so với tháng Sáu, vượt dự báo, cho thấy một số tín hiệu phục hồi.

Mặc dù vậy, ông Bessent nhấn mạnh các khoản thuế quan hiện tại là “chi phí thực sự” đang lan tỏa trong nền kinh tế, và chính quyền phải cân đối giữa nghĩa vụ trả nợ và giảm gánh nặng cho người dân./.

