Nối thành công ngón tay cái đứt rời cho thiếu tá công an bị thương

Ngày 19/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối ngón tay cái bị đứt rời cho người bệnh là một thiếu tá công an bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 17/8, tại cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, một số đối tượng tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

Thiếu tá Phạm Văn Thắng, cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Phòng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố đang trong quá trình làm nhiệm vụ đã nhắc nhở, tuyên truyền, vận động các đối tượng chấm dứt hoạt động gây rối. Anh đã bị một đối tượng trong nhóm gây rối dùng hung khí gây thương tích.

Thiếu tá Phạm Văn Thắng nhập viện trong tình trạng đứt lìa hoàn toàn ngón tay cái bàn tay phải, mất vận động và chảy nhiều máu, có nguy cơ mất vĩnh viễn chức năng bàn tay.

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã khẩn trương làm sạch vết thương, cầm máu và tiến hành ca mổ vi phẫu nối ngón tay.

Ca phẫu thuật được tiến hành trong 6 tiếng đồng hồ, với sự phối hợp của nhiều êkíp chuyên khoa gồm: mạch máu, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, tạo hình và thần kinh.

Các bác sỹ đã thực hiện cố định xương, khâu nối gân, tái thông mạch máu, phục hồi thần kinh, khâu da và tạo hình, băng ép - nẹp cố định giữ ngón tay ở tư thế ổn định để tạo điều kiện tối ưu cho quá trình hồi phục.

Sau phẫu thuật, đến nay, ngón tay cái bị đứt rời ở bàn tay phải của bệnh nhân đã được nối lại thành công, ngón tay hồng trở lại, có máu mao mạch, ấm dần và có khả năng hồi phục vận động - cảm giác trong quá trình theo dõi. Bệnh nhân đã tỉnh, tự thở, mạch - huyết áp ổn định.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chuyên môn vững vàng và trang thiết bị hiện đại, ngón tay của bệnh nhân được nối lại và khôi phục được tuần hoàn, bảo tồn hình thể và chức năng của bàn tay.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Đức Thành, Trưởng khoa Điều trị theo Yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết: "Đây là một ca chấn thương phức tạp. Việc bảo tồn và nối thành công không chỉ đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ê-kíp chuyên khoa với sự chạy đua với thời gian. Sau 6 giờ phẫu thuật liên tục, chúng tôi đã khôi phục được tuần hoàn, vận động và cảm giác cho ngón tay. Đây là dấu hiệu rất khả quan và mở ra cơ hội phục hồi chức năng bàn tay gần như bình thường cho bệnh nhân.”

Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã thực hiện phẫu thuật nối chi thành công cho rất nhiều trường hợp. Các bệnh nhân sau phẫu thuật được kết hợp phục hồi chức năng và có thể đi lại, vận động bình thường.

Mới đây, ngày 7/8, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay trái đứt lìa cho một bệnh nhân nam 35 tuổi./.

Hải Phòng: Thực hiện thành công ca phẫu thuật nối cẳng tay đứt lìa Bệnh nhân bị đa chấn thương, đứt hoàn toàn cả hai xương cẳng tay trái, tổn thương mạch máu (động mạch và tĩnh mạch) tại hai vị trí.