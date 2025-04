Ông Elon Musk giảm thời gian làm việc cho chính quyền Tổng thống Trump

Hãng sản xuất ôtô điện hàng đầu Tesla của Mỹ ngày 22/4 công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với tổng doanh thu đạt 19,3 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý đầu năm, lợi nhuận gộp của Tesla đạt 3,15 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của hãng cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tesla cho biết doanh thu sụt giảm chủ yếu do sụt giảm doanh số bán hàng cũng như giá bán trung bình đối với mỗi xe. Tổng lượng xe bàn giao cho khách hàng trong quý 1/2025 đạt 336.681 chiếc, giảm 13% so với cùng kỳ, trong khi tổng số xe mà hãng sản xuất trong quý giảm 16% so với cùng kỳ, xuống còn 362.615 chiếc.

Trong báo cáo, Tesla lưu ý: “Sự bất ổn trong thị trường ôtô và năng lượng tiếp tục gia tăng khi các chính sách thương mại thay đổi nhanh chóng đang tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như cách thức Tesla và các doanh nghiệp cùng lĩnh vực phân bổ và quản lý các khoản chi tiêu."

Tesla cũng thừa nhận rằng chính sách thuế quan hiện nay của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ảnh hưởng lớn hơn tới mảng năng lượng so với mảng kinh doanh ôtô của hãng.

Tesla đang triển khai các biện pháp ổn định hoạt động trong trung và dài hạn. Theo Tesla, trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những trụ cột chính trong tăng trưởng của công ty.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành (CEO) của hãng Tesla, ông Elon Musk, cho biết sẽ giảm đáng kể thời gian dành cho công việc tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo ông Musk, việc cắt giảm thời gian này sẽ bắt đầu từ tháng Năm nhằm tập trung nhiều hơn cho việc điều hành các công ty của mình.

Trả lời các nhà phân tích qua cuộc họp trực tuyến, tỷ phú Musk nêu rõ ông dự định dành khoảng 40% thời gian cho DOGE, trong bối cảnh phần lớn công việc cần thiết để đưa nhóm của DOGE vào hoạt động và làm việc với chính phủ để ổn định tình hình tài chính đã gần hoàn tất./.

Tỷ phú Elon Musk muốn từ chức vị trí trong Chính phủ Mỹ Theo nguồn tin thạo tin của Washington Post, quyết định từ chức được đưa ra trong bối cảnh ông Musk liên tục phải đối mặt với những "cuộc tấn công ác ý và phi đạo đức" từ phe cánh tả.