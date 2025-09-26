Ông Vũ Đại Thắng tái cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 26/9, tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với số phiếu 55/55, đạt 100%.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975 (quê xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nay là xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội); trình độ: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản), Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 3/2018, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 8/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định ông Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Đến tháng 10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 55 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên; bầu ông Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông/bà: Trịnh Thị Minh Thanh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026), Bùi Văn Khắng (Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026), Vũ Quyết Tiến (Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Vũ Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI ra mắt. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Vũ Đại Thắng cảm ơn sự tin tưởng, gửi gắm và tín nhiệm của Đại hội dành cho Ban Chấp hành khóa mới.

Ban Chấp hành khóa XVI sẽ đem hết tinh thần, trí tuệ, sức lực, đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội và nhân dân tin tưởng giao phó; cam kết cùng nhau giữ vững đoàn kết, thống nhất, đồng lòng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. Trọng tâm là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của toàn dân.

Tỉnh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xác định công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại là trụ cột quan trọng; tạo đột phá về hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và cải cách hành chính.

Quảng Ninh quan tâm chăm lo xây dựng văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Tại phiên họp chiều 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

