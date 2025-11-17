Online Friday 2025: Xu hướng chuyển dịch sang mua sắm an toàn

Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 đã khép lại với những tín hiệu tích cực từ thị trường.

Không chỉ ghi nhận sự sôi động về sức mua từ người tiêu dùng, chương trình năm nay cho thấy rõ xu hướng chuyển dịch sang môi trường mua sắm an toàn, minh bạch, giàu trải nghiệm, khi cả cơ quan quản lý, nền tảng và doanh nghiệp đều chú trọng tới yếu tố chất lượng và độ tin cậy.

Tại không gian trưng bày trong khu vực "Vui là sắm-Sắm là vui," nhiều doanh nghiệp đã triển khai hoạt động kích cầu, giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng.

Trong số đó, gian hàng của Deli thu hút lượng lớn người tham quan ngay từ ngày đầu, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, những người thường xuyên sử dụng văn phòng phẩm và đồ dùng học tập.

Đại diện Deli Việt Nam, bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Thương mại điện tử, cho biết Online Friday luôn là dịp đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp, không chỉ vì quy mô lớn và sức lan tỏa rộng rãi, mà còn vì đây là "cầu nối gần nhất" để thương hiệu tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, lắng nghe kỳ vọng của họ và giới thiệu những sản phẩm văn phòng phẩm học tập chất lượng cao theo đúng tinh thần "An toàn-An tâm-An vui" mà Bộ Công Thương định hướng cho chương trình năm nay.

Song song với hoạt động trực tiếp, Deli cũng triển khai các buổi livestream tại sự kiện, một hình thức ngày càng phổ biến trong hành vi mua sắm của Gen Z.

Trong tuần lễ chương trình, hệ thống kênh trực tuyến của doanh nghiệp thu hút hàng triệu lượt xem, hơn 30 triệu lượt tương tác, tạo ra 100.000 đơn hàng và ghi nhận tỷ lệ khách hàng mới tăng 20% so với tháng trước.

Dữ liệu bán hàng trong tuần lễ Online Friday cũng hé lộ nhiều tín hiệu tích cực. Các sản phẩm nổi bật của Deli bao gồm bút gel, bút highlight, planner, sổ tay, đồ dùng sáng tạo và dụng cụ văn phòng thông minh đều đạt lượng tiêu thụ cao, đặc biệt là các dòng sản phẩm có thiết kế trẻ trung và giá thành dễ tiếp cận.

Theo bà Nguyễn Kiều Anh, nhóm sản phẩm được yêu thích nhất trong tuần lễ sự kiện là nhóm văn phòng phẩm, nhóm thiết bị gia dụng. Một trong những sản phẩm ấn tượng là sản phẩm ổ điện thông minh được bán ra 12000 sản phẩm chỉ trong vài ngày.

Deli Việt Nam nhận thấy sự đồng nhất rõ rệt giữa hành vi tiêu dùng thực tế và những quan sát thị trường trước đó: người trẻ ưu tiên sản phẩm đẹp, bền, giá tốt, yêu thích các combo đồng bộ, và muốn có trải nghiệm thực tế trước khi mua.

Đây cũng là lý do Deli đầu tư mạnh cho khu vực trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện, nơi khách tham quan có thể thử sức sáng tạo, viết, vẽ và đánh dấu bằng chính những sản phẩm sẽ được mua về.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh thương mại điện tử nửa đầu năm 2025 là sự siết chặt kiểm duyệt của các nền tảng.

Tại Online Friday 2025, ông Lâm Thanh Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ dữ liệu mới nhất từ Báo cáo Minh bạch Toàn cầu của TikTok Shop, cho thấy mức độ kiểm soát chất lượng ngày càng chặt nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong giai đoạn 1-6/2025, TikTok Shop ghi nhận: 1,4 triệu hồ sơ người bán bị từ chối do không đạt tiêu chuẩn; hơn 70 triệu sản phẩm bị chặn trước khi niêm yết (tăng 40% so với kỳ trước).

Sau khi lên sàn, hơn 700.000 tài khoản người bán vi phạm bị vô hiệu hóa; 200.000 sản phẩm bị hạn chế hoặc loại bỏ khỏi hệ thống.

Nền tảng rà soát hơn 900.000 báo cáo từ người dùng và phối hợp xử lý hơn 4.600 thông báo thu hồi ở các thị trường hoạt động.

Những số liệu này phần nào cho thấy áp lực lớn của thị trường thương mại điện tử hiện nay và cũng phản ánh kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Nhìn từ Online Friday 2025, có thể thấy sự thay đổi ở cả ba phía gồm nền tảng siết chặt minh bạch và kiểm duyệt, giảm thiểu vi phạm ngay từ khâu đăng ký và niêm yết sản phẩm; doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thực tế, thông tin rõ ràng, chứng minh chất lượng thay vì chỉ quảng bá. Còn người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng ưu tiên sự minh bạch, thích xem sản phẩm được dùng thật, review thật và được thử trước khi mua.

Những hướng chuyển dịch này không chỉ tạo nên một mùa Online Friday 2025 sôi động mà còn góp phần định hình môi trường mua sắm số văn minh, đáng tin cậy hơn, một yếu tố quan trọng để thương mại điện tử tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới./.

