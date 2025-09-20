Pháp: Cặp đôi dự định bơi vượt Đại Tây Dương trong 3 tháng

Cặp vợ chồng người Pháp Matthieu Witvoet và Chloe Leger Witvoet đang luyện tập ở Địa Trung Hải để chuẩn bị cho một thử thách mà họ hy vọng sẽ phá kỷ lục: bơi tiếp sức vượt Đại Tây Dương trong 3 tháng.



Cặp đôi dự định vào ngày 1/11 sẽ bơi từ đảo Cape Verde, ngoài khơi bờ biển châu Phi, bắt đầu chặng bơi 3.800 km để đến đảo Guadeloupe thuộc vùng Caribe của Pháp.

Họ sẽ thay phiên bơi mỗi người 6 giờ mỗi ngày và cố gắng lập kỷ lục cho cả quãng đường bơi vượt đại dương dài nhất dành cho nữ lẫn kỷ lục bơi tiếp sức dài nhất "có trôi dạt", nghĩa là chiếc thuyền mà họ ngủ đêm trên đó sẽ trôi theo dòng nước, và quãng đường trôi này cũng sẽ được tính vào tổng quãng đường đã bơi.



Cặp đôi đã chuẩn bị trong hai năm, hoàn thiện kỹ thuật để tránh chấn thương. Trên chiếc thuyền buồm hai thân mà họ sử dụng để chinh phục kỷ lục này sẽ có tổng cộng 4 người, trong đó có 1 y tá.



Bà Leger Witvoet chia sẻ rằng mùa Hè này, hai vợ chồng bà đã dành nhiều thời gian bơi lội, bơi khoảng 3 đến 4 giờ mỗi ngày. Vì vậy cơ thể của họ thực sự đã quen với cường độ bơi nhiều như vậy.

Bà khẳng định: "Nếu chúng tôi không hoàn thành thử thách thể chất nhưng thành công trong chiến dịch nâng cao nhận thức, chúng tôi sẽ thành công hơn là hoàn thành mà thất bại trong chiến dịch nâng cao nhận thức."



Nỗ lực lần này nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ đại dương và cặp vợ chồng người Pháp đã soạn một bộ tài liệu giáo dục thu hút hơn 63.000 học sinh đăng ký tham gia.

Học sinh và giáo viên sẽ nhận được kế hoạch bài học hằng tuần về các chủ đề liên quan đến đại dương như đa dạng sinh học và ô nhiễm khi các em theo dõi hành trình bơi của họ.



Năm 2019, cặp đôi đã bơi qua eo biển Gibraltar từ Tây Ban Nha đến Maroc. Năm 2021, họ bơi dọc sông Seine từ Paris đến Deauville (đều ở Pháp); và năm 2023, họ bơi từ Marseilles (Pháp) đến Barcelona (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, việc vượt Đại Tây Dương là một thử thách ở một đẳng cấp khác. Nhiệt độ nước dự kiến ở mức khoảng 23 độ C./.