Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đoàn đại biểu Đảng lao động Mexico

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động (PT) Mexico do đồng chí Pedro Vazquez, Ủy viên Bộ Chính trị PT, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mexico dẫn đầu, đang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trân trọng gửi lời chào, lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện của Mexico; trân trọng cảm ơn Đảng Lao động Mexico đã cử hai đoàn cấp cao dự hai dịp lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam trong năm 2025.

Đồng chí Trần Quang Phương cũng chúc mừng đồng chí Pedro Vazquez trên cương vị tân Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mexico; tin tưởng với kinh nghiệm hoạt động chính trị phong phú, đồng chí Pedro Vazquez sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Mexico với Việt Nam cũng như giữa Thượng viện và Hạ viện Mexico với Quốc hội Việt Nam.

Đồng chí Pedro Vazquez bày tỏ vui mừng một lần nữa được thăm lại Việt Nam và được dẫn đầu Đoàn PT tham gia Lễ kỷ niệm trọng đại của nhân dân Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong quá trình đấu tranh bảo vệ độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử 80 năm qua, đồng thời khẳng định những thắng lợi quan trọng của Việt Nam, kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh là hình mẫu và lý tưởng cho các dân tộc yêu hòa bình và đang nỗ lực phấn đấu vì một xã hội dân chủ, công bằng và tiến bộ trên thế giới.

Hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai đảng ngày càng chặt chẽ, thực sự giữ vai trò định hướng, tăng cường tin cậy, nền tảng chính trị, tạo điều kiện rất thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào tổng thể quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico.

Hai bên cũng đã thông báo, chia sẻ về những hoạt động của Quốc hội hai nước trong thời gian gần đây và nhất trí thúc đẩy một số biện pháp như tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc, thăm cấp cao giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn; ủng hộ và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các tổ chức, doanh nghiệp hai nước, để khai thác thế mạnh và tiềm năng hợp tác; khuyến khích, kết nối các doanh nghiệp hai nước thông qua các hình thức giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người, cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường thực chất quan hệ với Thượng viện và Hạ viện Mexico, nhất trí hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nghị viện quốc tế, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Về phương hướng quan hệ, đồng chí Pedro Vazquez khẳng định với vị thế là đảng tham chính, có vị thế quan trọng tại Mexico, PT hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao và hợp tác toàn diện với Việt Nam; nhất trí sẽ cùng phía Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ, ngành hai nước, cùng nhau tận dụng tốt hơn tiềm năng hợp tác và lợi thế thương mại chung do cùng là thành viên Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đưa quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển ổn định trong thời gian tới.

Đồng chí Pedro Vazquez cũng bày tỏ hoàn toàn nhất trí hai bên tiếp tục phối hợp cùng nhau đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác để thắt chặt, làm sâu sắc hơn và truyền lại cho thế hệ trẻ di sản quan hệ tốt đẹp nhân dịp hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Mexico (19/5/1975-19/5/2025)./.

