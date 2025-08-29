Ông Phan Đình Trạc tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico

Chiều 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do ông Pedro Vazquez, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mexico, dẫn đầu sang thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam.

Ông Phan Đình Trạc trân trọng cảm ơn và đánh giá cao việc Đảng Lao động Mexico cử Đoàn đại biểu cấp cao thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm trọng đại lần này của Việt Nam; cho rằng đây là bằng chứng sinh động thể hiện quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Mexico.

Thay mặt Đảng Lao động Mexico, ông Pedro Vazquez bày tỏ vinh dự được đại diện cho Đảng Lao động Mexico tham gia Lễ kỷ niệm đặc biệt quan trọng lần này của Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Pedro Vazquez chuyển lời chúc mừng nhiệt liệt của Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez đến Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Pedro Vazquez khẳng định thành tựu, kinh nghiệm và bài học của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế có ý nghĩa thời sự sâu sắc và là hình mẫu cho các chính đảng cộng sản, cánh tả tiến bộ trên thế giới tham khảo.

Ông Pedro Vazquez Gonzalez, Ủy viên Bộ Chính trị, Hạ nghị sỹ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Pedro Vazquez bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ thành công trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, hoàn thành ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Ông Phan Đình Trạc thông báo khái quát thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam, các quyết sách chiến lược của Đảng thời gian gần đây, công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045; nhấn mạnh hai Đảng cần tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn; khuyến khích, kết nối các doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác; tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của hai nước.

Bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt và Đảng Lao động Mexico trong 30 năm qua, cũng như giữa Việt Nam và Mexico trong 5 thập kỷ vừa qua, ông Phan Đình Trạc đề nghị hai Đảng phối hợp chặt chẽ trong triển khai Thỏa thuận hợp tác, tập trung rà soát và đề xuất các hình thức, biện pháp và lĩnh vực hợp tác mới nhằm phát huy hiệu quả và tính bền vững của các mô hình hợp tác trong lĩnh vực thế mạnh như thông tin, tuyên truyền đối ngoại, châm cứu, nông nghiệp...; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò hai Đảng với tư cách là đảng cầm quyền, tham chính trong thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, ông Pedro Vazquez khẳng định Đảng Lao động Mexico sẽ ủng hộ trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước thời gian tới, nhất trí với các đề xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, tận dụng lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; nhất trí hai Đảng phối hợp rà soát để sớm ký lại Thỏa thuận hợp tác, đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ Đảng Cộng sản Việt Nam trong mở rộng quan hệ với các chính đảng tại Mỹ Latinh./.

