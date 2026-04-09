Phong vị thượng lưu - Đặc quyền trải nghiệm sống của khách hàng VPBank Private

Trong bối cảnh tầng lớp khách hàng giàu có tại Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh chóng, kỳ vọng về dịch vụ tài chính cũng không ngừng được nâng tầm - mở rộng từ quản lý tài sản sang trải nghiệm sống, dịch vụ cá nhân hóa và các giá trị tinh thần phong phú.

Không dừng lại ở vai trò quản lý tài sản, VPBank Private xây dựng một hệ sinh thái đặc quyền Phong vị thượng lưu toàn diện, nơi khách hàng Private được chăm sóc trọn vẹn cả về giá trị tài chính lẫn phong vị sống.

Ra đời với tầm nhìn xây dựng một nền tảng Private Banking đẳng cấp quốc tế, VPBank Private từng bước thiết lập những chuẩn mực mới cho dịch vụ Private Banking tại Việt Nam - nơi giá trị tài chính và phong vị sống được tích hợp trong một trải nghiệm khách hàng liền mạch.

Đóng vai trò là phân khúc cao nhất trong hệ thống ngân hàng bán lẻ, VPBank Private được định vị là đối tác đồng hành dài hạn của giới tinh hoa, mang đến giải pháp quản lý tài sản chuyên sâu, tư vấn cá nhân hóa và những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản ánh đúng gu sống và vị thế của từng khách hàng.

Hệ sinh thái đặc quyền kiến tạo Phong vị thượng lưu

Nếu các giải pháp tài chính là nền tảng, thì “Phong vị thượng lưu” chính là minh chứng rõ nét cho cách VPBank Private hiện thực hóa chuẩn mực nói trên. Phong vị thượng lưu là một hệ sinh thái những đặc quyền được cá nhân hóa theo từng nhu cầu, sở thích và nhịp sống của mỗi khách hàng. Điều đặc biệt ở chương trình này chính là toàn bộ mọi đặc quyền đều là giá trị gia tăng mà VPBank Private mang đến cho khách hàng tinh hoa - điều mà rất ít ngân hàng tại Việt Nam có được.

Trong thế giới của giới thượng lưu, “sang trọng” không nằm ở sự phô trương, mà được cảm nhận qua chất lượng trải nghiệm - từ không gian, dịch vụ đến sự thấu hiểu tinh tế. Vì vậy, mỗi đặc quyền trong “Phong vị thượng lưu” đều hướng đến việc nâng tầm phong cách sống một cách tự nhiên và khác biệt, với mức độ cá nhân hóa cao và tiêu chuẩn trải nghiệm vượt trội.

Nghỉ dưỡng không đơn thuần là một chuyến đi, mà là hành trình tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng và tận hưởng trọn vẹn giá trị sống. Thông qua Phong vị Thượng lưu, khách hàng tinh hoa của VPBank sẽ được tận hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm cho 2 người tại những resort và khách sạn 5-6 sao trên khắp toàn quốc như: Legacy Yên Tử, Amiana Resort Nha Trang, Langco Bay Retreat - nơi hội tụ của dịch vụ cá nhân hóa và không gian riêng tư tuyệt đối.

Đặc quyền nghỉ dưỡng tại những resort và khách sạn 5-6 sao trên khắp toàn quốc. (Ảnh: Vietnam+)

Khách hàng có thể lựa chọn những kỳ nghỉ được “đo ni đóng giày” như từ phòng nghỉ cao cấp, dịch vụ xe đưa đón sân bay, đến các trải nghiệm đặc quyền như spa trị liệu, sân golf chuẩn quốc tế hay các tour khám phá dành riêng cho nhóm nhỏ tinh hoa. Không chỉ vậy, VPBank cũng hỗ trợ ưu đãi 30% cho các khách hàng muốn sử dụng thêm dịch vụ hay đặt thêm phòng cho người thân.

Ẩm thực với giới thượng lưu là một ngôn ngữ của cảm xúc và đẳng cấp. Đó không chỉ là hương vị, mà còn là không gian, dịch vụ và những khoảnh khắc đáng nhớ. VPBank Private mang đến đặc quyền ẩm thực dành riêng cho khách hàng Private tại các nhà hàng cao cấp, không gian fine dining được giới mộ điệu yêu thích. Mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm trọn vẹn - nơi nghệ thuật ẩm thực thăng hoa cùng phong cách sống tinh tế.

Trải nghiệm bữa ăn theo phong cách Fine dining hay Michelin Selected. (Ảnh: Vietnam+)

Khách hàng có thể chọn trải nghiệm bữa ăn theo phong cách Fine dining hay Michelin Selected được thiết kế riêng cho cặp đôi 2 người hay cho gia đình 4 người với set menu tinh tuyển, không gian đẳng cấp và cá nhân hóa tại EL Gaucho, Omakase Niku by K hay Chapter Dining. Ở bất kỳ thời điểm nào, VPBank Private luôn hiện diện nâng tầm trải nghiệm, để mỗi lần thưởng thức đều xứng đáng với vị thế của người sở hữu.

Song song với trải nghiệm sống, VPBank Private mang đến các đặc quyền chăm sóc sức khỏe cao cấp toàn diện tại các hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, phòng khám Family Medical Practice... Đây là cách để khách hàng duy trì sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần, hướng đến một phong cách sống bền vững và trọn vẹn.

Phong vị thương lưu mang tới những đặc quyền chăm sóc sức khỏe cao cấp toàn diện. (Ảnh: Vietnam+)

Trải nghiệm công nghệ cũng là một điểm nhấn khác biệt. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VPBank NEO, khách hàng có thể dễ dàng đặt dịch vụ, truy cập vào đặc quyền và nhận sự hỗ trợ tận tình từ các Giám đốc Quan hệ khách hàng Private Banking. Chính sự tinh gọn trong trải nghiệm số, kết hợp với dịch vụ cá nhân hóa, đã tạo nên chuẩn mực mới - nơi ngân hàng không còn là nơi “giữ tiền” mà trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong từng quyết định sống.

VPBank Private - Không chỉ là đặc quyền, mà là phong vị sống thượng lưu

Điểm khác biệt của VPBank Private không nằm ở số lượng đặc quyền, mà ở cách những giá trị đó được kiến tạo - có chọn lọc, có chiều sâu và mang tính cá nhân hóa cao.

Thông qua “Phong vị thượng lưu,” VPBank Private không chỉ mang đến trải nghiệm, mà đang từng bước định nghĩa lại chuẩn mực Private Banking tại Việt Nam - nơi tài sản được quản lý bài bản và cuộc sống được nâng tầm một cách tinh tế.

Trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, VPBank Private chính là người đồng hành thấu hiểu - mở ra cánh cửa bước vào một thế giới sống dành riêng cho số ít tinh hoa, nơi mỗi trải nghiệm đều được nâng niu và mỗi khoảnh khắc đều mang dấu ấn riêng biệt./.

VPBank muốn thành ngân hàng đầu tiên vượt 100.000 tỷ vốn điều lệ Ngân hàng VPBank dự kiến chia thưởng cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 26,04%, trở thành ngân hàng đầu tiên có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng.