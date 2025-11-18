Chính trị

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Algeria từ ngày 18 đến 20/11.

infographics-quan-he-huu-nghi-truyen-thong-viet-nam-algeria-1.jpg

Đây là chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Algeria sau 10 năm, kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào năm 2015.

Chuyến thăm lần này góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Algeria nói riêng và khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung./.

