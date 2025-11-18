Việt Nam-Algeria họp Ủy ban liên Chính phủ: Tạo xung lực mới cho hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Algeria đã diễn ra tại thủ đô Algiers của Algeria trong 2 ngày 16-17/11, ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Kỳ họp được đồng chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Nguyễn Tường Văn và Tổng thư ký Bộ Công nghiệp Algeria Kheireddine Ben Aissa.

Tham dự kỳ họp còn có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh và Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azzeddine Bechka; đại diện các Bộ Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; đại diện các doanh nghiệp Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia (PVN), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) cùng đại diện đông đảo các bộ, ngành, doanh nghiệp của Algeria.

Cả hai trưởng đoàn đều nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kỳ họp, diễn ra ngay trước chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Kỳ họp được đánh giá sẽ đóng góp thiết thực vào thành công của chuyến thăm chính thức, đồng thời tạo xung lực mới cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật giữa hai nước trong thời gian tới.

Trưởng đoàn Algeria, ông Kheireddine Ben Aissa, bày tỏ sự trân trọng và coi chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là một "dấu mốc quan trọng."

Ông nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược, là cơ hội để ký kết một loạt thỏa thuận. Đặc biệt, ông kỳ vọng chuyến thăm sẽ "đặt viên gạch vững chắc hướng tới xây dựng một khuôn khổ đối tác chiến lược mới" giữa hai nước.

Về phần mình, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn khẳng định, kỳ họp lần này có “ý nghĩa kép,” kết quả kỳ họp vừa đóng góp quan trọng vào thành công chung trong chuyến thăm chính thức Algeria của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, vừa là cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong thời gian tới.

Tại kỳ họp lần này, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Trưởng đoàn Algeria chia sẻ về những cải cách kinh tế sâu rộng, đặc biệt là Luật Đầu tư mới, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và vai trò của Algeria như một cửa ngõ quan trọng vào thị trường Châu Phi (AfCFTA).

Trưởng đoàn Việt Nam đã chia sẻ về "3 đột phá chiến lược" của Việt Nam về phát triển thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hai bên thống nhất rằng Ủy ban liên Chính phủ không chỉ là khuôn khổ tham vấn mà còn là "công cụ thực tiễn" để hiện thực hóa các tầm nhìn chung.

Bên cạnh việc củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, khai thác dầu mỏ và nông nghiệp, hai bên mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng bao gồm công nghiệp, năng lượng tái tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, du lịch, giáo dục đại học, xây dựng và giao thông vận tải.

Kỳ họp lần thứ 13 được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực hợp tác mạnh mẽ, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo đà cho một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Algeria lên một tầm cao mới.

Sự kiện này không chỉ khẳng định quyết tâm củng cố quan hệ hữu nghị lịch sử, mà còn là dịp quan trọng để chuẩn bị nội dung hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật, đề ra các phương hướng hợp tác, tạo động lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam-Algeria.

Hợp tác thương mại song phương đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước đã vượt 450 triệu USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ.

Algeria hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu Phi. Hợp tác đầu tư là “điểm sáng” thành công với dự án liên doanh dầu khí tại mỏ Bir Seba hoạt động hiệu quả với công suất 17 nghìn thùng/ngày.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại Algeria trong các lĩnh vực dược phẩm, xây dựng và cung ứng nhân lực./.

Quan hệ Việt Nam-Algeria đang đứng trước cơ hội chuyển mình mang tính bước ngoặt Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc đẩy quan hệ song phương, khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.