Kỳ vọng trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Algeria

Cuối tuần qua, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng thông tấn Algeria (APS), nhật báo cách mạng El Moudjahid và kênh truyền hình vệ tinh ESSALAM TV về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Algeria từ ngày 18-20/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được tôi luyện qua những giai đoạn đấu tranh cách mạng và được nhiều thế hệ lãnh đạo của hai bên vun đắp.

Chính nền tảng lịch sử, nền tảng văn hoá và những điểm tương đồng trong lập trường của hai nước là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Algeria tiếp tục nâng tầm quan hệ và tăng cường hợp tác vì lợi ích chung.

Trong buổi trả lời phỏng vấn các phóng viên nước ngoài, Đại sứ Trần Quốc Khánh cũng đã cung cấp thông tin về tình hình hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế; đồng thời chia sẻ một số định hướng nhằm thúc đẩy thương mại, văn hoá và du lịch song phương.

Ngoài ra, Đại sứ cũng giải đáp các câu hỏi của báo chí nước ngoài liên quan đến những thách thức trong thương mại, đầu tư và giao lưu văn hoá, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Algeria chưa có đường bay thẳng, đồng thời nêu một số giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Algeria có ý nghĩa lịch sử, là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Algeria trong 10 năm qua, kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2015.

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều thỏa thuận hợp tác mới, góp phần hoàn thiện khung pháp lý và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa và giáo dục./.

Chuyến thăm của Thủ tướng hứa hẹn nâng quan hệ Việt Nam-Algeria lên tầm cao mới Việt Nam là cầu nối chiến lược của Algeria để tiếp cận thị trường Đông Nam Á và châu Á-TBD, trong khi Algeria cũng là cửa ngõ quan trọng để Việt nam thâm nhập thị trường châu Phi và khối Arab.