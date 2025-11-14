Quàng Trị: Nâng tầm Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô

Sáng 14/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô (đường 20 Quyết thắng, thuộc xã Thượng Trạch).

Tham dự có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; thân nhân 13 liệt sỹ hy sinh trong trận bom ngày 14/11/1972 cùng các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và nhân dân địa phương. Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong nhấn mạnh, trong suốt thời kỳ 1966 - 1973, tuyến đường 20 Quyết thắng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân đế quốc Mỹ.

Đặc biệt, đúng 53 năm trước, vào ngày 14/11/1972, nơi đây 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sỹ pháo binh đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Năm 2013, Hang Tám Cô đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - là nơi ghi dấu khí phách, ý chí kiên cường, dũng cảm, sự thông minh, sáng tạo và tinh thần lao động quên mình của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đường chiến lược này.

Theo ông Trần Phong, công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô với các hạng mục như: Lập phần mộ chung của 13 liệt sỹ tại cửa hang, hạng mục cải tạo khuôn viên cảnh quan khu di tích… đã góp phần nâng tầm di tích.

Công trình được thực hiện công phu, trang nghiêm và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên núi rừng Trường Sơn. Để nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử đặc biệt, mà còn là địa chỉ đỏ, điểm đến linh thiêng trong hành trình tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước của nhân dân tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

“Việc triển khai và khánh thành công trình tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô là một hoạt động nhằm tri ân, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị và của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn”, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng nhiều phần quà cho thân nhân 13 liệt sỹ hy sinh trong trận bom ngày 14/11/1972.

Trước đó, các đại biểu, thân nhân các liệt sỹ, người dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương lên các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Di tích quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện khắc ghi, gìn giữ, phát huy giá trị của di tích để nơi đây trở thành nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc khát vọng phát triển cho Quảng Trị anh hùng như một sự tri ân thiết thực nhất đối với những người đã ngã xuống./.

