Ra mắt Liên minh On-chain toàn cầu trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Hướng tới mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính và tài sản số hàng đầu khu vực, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu, nhằm thử nghiệm các mô hình tài chính số thế hệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thu hút dòng vốn quốc tế.

Liên minh này chính thức được ra mắt chiều 25/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

On-chain được hiểu là các giao dịch được ghi nhận và xác minh trực tiếp trên blockchain, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và không thể chỉnh sửa. Đây là nền tảng cho nhiều ứng dụng tài chính số, từ chuyển tiền, vận hành hợp đồng thông minh đến lưu trữ dữ liệu.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, năm 2025 được coi là thời điểm quan trọng trong tiến trình hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số toàn cầu, khi tốc độ ban hành quy định mới diễn ra nhanh chóng.

Thị trường tài sản số đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, với hơn 700 triệu người dùng blockchain trên thế giới. Đáng chú ý, các trung tâm tài chính lớn trên thế giới đang chủ động tăng tốc để định vị vai trò trong cuộc chuyển đổi mang tính lịch sử này.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được nhìn nhận là thị trường giàu tiềm năng nhờ tỷ lệ sử dụng Internet đạt 84% - cao nhất khu vực Đông Nam Á, cùng hơn 50.000 kỹ sư công nghệ tốt nghiệp mỗi năm.

Việt Nam cũng nằm trong nhóm quốc gia có mức độ chấp nhận tài sản số cao. Giới chuyên gia nhận định đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam không bị chậm nhịp trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về các mô hình tài chính mới.

Về chính sách, Chính phủ đã chủ động mở đường. Ngày 22/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (blockchain) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cùng thời điểm, nhiều Nghị quyết quan trọng của Trung ương đã được ban hành, gồm Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tạo hành lang pháp lý quan trọng cho giai đoạn triển khai.

Theo đó, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tài sản số, tăng cường kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Trên tinh thần này, Liên minh Nền kinh tế On-chain ra đời với nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kinh tế số, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh mới và mở rộng mạng lưới tài chính toàn diện.

Liên minh quy tụ nhiều tổ chức quốc tế và trong nước, bao gồm: Công ty Dịch vụ số Viettel - đơn vị dẫn đầu hạ tầng số Việt Nam; Dragon Capital - định chế quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam; Tether - nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới; Ava Labs - nền tảng blockchain hiệu năng cao; Sky Mavis - “kỳ lân” dẫn đầu về gaming blockchain; Republic - nền tảng gọi vốn quốc tế; và Onchain Academy - tổ chức tiên phong về giáo dục kinh tế số trong khu vực.

Sự tham gia của các định chế này được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái tài sản số hoàn chỉnh cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với quyết tâm của Chính phủ và chính quyền địa phương, trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu, đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm tài sản số hàng đầu khu vực.

Báo cáo “Asset Tokenization in Financial Markets 2025” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy thị trường token hóa tài sản thực (RWA) và thị trường vốn on-chain đang dần định hình.

Xu hướng chủ đạo hiện nay là chuyển từ thử nghiệm kỹ thuật sang triển khai hạ tầng thị trường số thế hệ mới.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi ích, ngành tài chính cần giải quyết các vấn đề về tiêu chuẩn hóa, hợp nhất thanh khoản, khung pháp lý và khả năng tương tác hệ thống.

Đây cũng sẽ là các thách thức mà những trung tâm tài chính mới nổi như Việt Nam cần từng bước tháo gỡ trong thời gian tới./.

TP Hồ Chí Minh “bắt tay” Binance thúc đẩy phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Các nội dung hợp tác bao gồm trao đổi thực tiễn và hỗ trợ tư vấn về tài sản số và công nghệ blockchain, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Luật Quốc tế, các điều ước quốc tế...