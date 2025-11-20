Chuẩn bị hạ tầng, nhân lực để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Liên quan đến tiến độ triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/11, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị để đón đầu thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo đó, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia đầy đủ, sâu sát vào quá trình xây dựng 8 dự thảo nghị định do Bộ Tài chính chủ trì.

Các sở, ngành của thành phố góp ý chi tiết thông qua họp chuyên đề, văn bản phản biện và tham dự các phiên họp của Tổ soạn thảo cũng như Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các dự thảo nghị định, đặc biệt là Nghị định về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, nền tảng pháp lý cốt lõi cho mô hình mới.

Song song với quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách, công tác chuẩn bị thực địa đang được đẩy mạnh. Thành phố đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phạm vi và quy mô Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích khoảng 898 ha, bao gồm khu vực phường Sài Gòn, phường Bến Thành và đô thị Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh.

Công tác quy hoạch, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số được triển khai song hành. Tại các khu vực dự kiến đặt Trung tâm Tài chính quốc tế, thành phố đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống giao thông-kết nối, chuẩn bị mặt bằng, đồng thời đầu tư mạng internet tốc độ cao phủ kín toàn bộ khu vực.

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng Trang thông tin điện tử phục vụ hoạt động điều hành và giới thiệu Trung tâm Tài chính quốc tế quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn nhân lực cũng được chuẩn bị từ sớm. Thành phố đã cử cán bộ tham gia các đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới, đồng thời mở các khóa đào tạo chuyên sâu về vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo bộ máy sẽ hoạt động ngay khi khung pháp lý được ban hành.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng đang hoàn thiện các điều kiện cần thiết, chờ Nghị định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế được ban hành để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Các địa phương kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam sẽ nhanh chóng hình thành, đóng vai trò đầu tàu thu hút dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế tài chính của Việt Nam trên bản đồ khu vực./.

Công điện của Thủ tướng về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư quốc tế tại Việt Nam.