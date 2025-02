Sau bốn năm, Trung Quốc vẫn sa lầy trong cuộc khủng hoảng bất động sản

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn đầy biến động và khó khăn, khi cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Việc Trung Quốc can thiệp để giải cứu tập đoàn Vanke, một trong những ông lớn bất động sản cuối cùng còn trụ lại, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng nguy cấp của thị trường.

Dù động thái này giúp trấn an thị trường trong ngắn hạn, nhưng nó cũng đồng thời phơi bày một thực tế đáng lo ngại: cuộc khủng hoảng bất động sản, vốn đã kìm hãm nền kinh tế Trung Quốc và tạo ra khối nợ xấu lớn nhất thế giới gần 160 tỷ USD, đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Những dấu hiệu bất ổn đang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Làn sóng phục hồi ngắn ngủi của doanh số bán nhà sau gói kích thích hồi tháng 9/2024 của Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng lụi tàn.

Theo dữ liệu sơ bộ từ China Real Estate Information Corp, doanh số bán nhà giảm 3,2% trong tháng Một, sau khi hầu như không thay đổi trong tháng trước đó.

Doanh số bán hàng của Vanke trong quý 4/2024 đã tăng 20% so với ba tháng trước đó, nhưng ước tính của Bloomberg Intelligence cho thấy con số đó là không đủ để giúp nhà phát triển này đạt được mục tiêu giảm nợ 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 13,7 tỷ USD).

Doanh số bán hàng thấp khiến các ngân hàng dè dặt trong việc cấp vốn cho lĩnh vực bất động sản.

Theo nguồn tin thân cận, các ngân hàng Trung Quốc hầu như đã ngừng cho vay đối với các dự án bất động sản bên ngoài các thành phố lớn như Thượng Hải.

Dữ liệu chính thức cho thấy số vốn vay mà các ngân hàng cấp cho các công ty xây dựng Trung Quốc đã giảm 6,1% trong năm ngoái, đánh dấu năm thứ tư giảm liên tiếp.

Các chủ nợ quốc tế cũng đang mất dần kiên nhẫn, khi nhiều thỏa thuận tái cấu trúc nợ đang bị phá vỡ, và rất nhiều nhà phát triển bất động sản đang phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý, trong đó có cả những tên tuổi lừng lẫy một thời như Country Garden Holdings Co.

Cơn đau này cũng đang lan sang Hong Kong (Trung Quốc). Hoạt động tiêu dùng giảm mạnh và các công ty Trung Quốc đổ xô bán các tòa tháp văn phòng ở Hong Kong, khiến giá trung bình của các tòa nhà thương mại, trung tâm mua sắm và các bất động sản khác đã giảm hơn 40% so với mức cao nhất vào năm 2018.

Trong bối cảnh đó, New World Development, một tập đoàn bất động sản lớn do một trong những gia tộc giàu nhất ở Hong Kong kiểm soát, đang phải chạy đua bán tài sản và thế chấp một số bất động sản quan trọng do thua lỗ chồng chất.

Phản ánh những lo ngại về lĩnh vực bất động sản, nhiều trái phiếu bằng USD của các công ty phát triển bất động sản đang giảm mạnh.

Công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các nhà phân tích của JPMorgan Chase & Co. dự đoán rằng lĩnh vực này sẽ là nguồn gây vỡ nợ lớn nhất ở châu Á trong năm 2025.

Cuộc khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc, nếu tiếp tục diễn biến xấu đi, sẽ cản trở mục tiêu phục hồi hoạt động tiêu dùng trong nước của chính phủ.

Điều đó sẽ khiến Trung Quốc có nguy cơ không đạt được các kế hoạch tăng trưởng, vào thời điểm mà thuế quan của Mỹ đang đe dọa làm tổn hại đến xuất khẩu của nước này.

Trong cuộc khảo sát mới đây của Bloomberg, các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 4,5% trong năm nay.

Trước tình hình đó, giới chuyên gia và đầu tư đã kêu gọi một gói hỗ trợ toàn diện hơn.

Ông Sheldon Chan, một chuyên gia quản lý danh mục đầu tư tín dụng châu Á tại T. Rowe Price Group Inc., cho rằng các biện pháp nới lỏng đối với riêng lĩnh vực bất động sản khó có thể tạo ra lực đẩy. Thay vào đó, một gói kích thích mang tính phối hợp sâu rộng sẽ hiệu quả nhất để kích thích niềm tin và tiêu dùng./.

