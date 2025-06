Sở GD-ĐT Hà Nội: Những lưu ý quan trọng cho thí sinh khi thi vào lớp 10

So với năm 2024, điểm trung bình HSA 2025 nhỉnh hơn khoảng 2,3 điểm (78,8 so với 76,5) và độ lệch chuẩn tăng nhẹ (14,3 so với 13,3). Điều này cho thấy, kết quả thi năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ.