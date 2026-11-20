Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), Standard Chartered đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại khu triển lãm Việt Nam bên lề COP31, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Standard Chartered đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, tập trung trao đổi về huy động nguồn lực tài chính cho chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam và ASEAN.

Các nội dung thảo luận bao gồm cơ hội đầu tư vào Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid), triển khai Quan hệ đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), phát triển thị trường carbon và khả năng kết nối với các thị trường trong khu vực, cùng những cơ hội trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn.

Cùng dịp này, Standard Chartered Việt Nam phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sự kiện cấp cao với chủ đề "Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới".

Các đại biểu trao đổi về giải pháp huy động tài chính khí hậu, phát triển thị trường carbon, giảm phát thải trong công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành, Standard Chartered đã trao hai biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Đại Dũng và Tập đoàn Stavian với tổng giá trị lên tới 200 triệu USD.

Theo đó, Standard Chartered sẽ nghiên cứu phương án tài trợ xanh hoặc tài trợ gắn với phát triển bền vững trị giá 50 triệu USD cho Đại Dũng, nhằm mở rộng cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chí nhà máy bền vững.

Với Stavian, ngân hàng dự kiến thu xếp các giải pháp tài chính trị giá 150 triệu USD cho những dự án tiềm năng đáp ứng tiêu chí xanh và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam cho biết ngân hàng cam kết đồng hành cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và tăng trưởng bền vững dài hạn.

Thông qua kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu đầu tư trong nước, kết hợp chuyên môn về tài chính bền vững, Standard Chartered hướng tới chuyển hóa các cam kết khí hậu thành những hành động thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh.

Trên phạm vi toàn cầu, Standard Chartered đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động tài chính và vận hành vào năm 2050, đồng thời huy động 300 tỷ USD cho tài chính bền vững vào năm 2030. Tại Việt Nam, ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp.

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