Sức khỏe các trường hợp ngộ độc thực phẩm ở Huế đã ổn định

Tối 11/11, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo cho biết, tình hình sức khỏe của các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm ở phường Hương Trà đã ổn định, không có ca nguy kịch.

Theo lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế, từ 13-15 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế Hương Trà tiếp nhận 13 bệnh nhân nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã cử đoàn công tác phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Trà và Ủy ban Nhân dân phường Hương Trà tiến hành xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc.

Kết quả bước đầu cho thấy, có 14 bệnh nhân phải nhập viện với các dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 13 người điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Trà và 1 người được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Hiện 11 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hương Trà đã ổn định, 2 trường hợp đang được tiếp tục theo dõi. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có dấu hiệu cải thiện và đang được chăm sóc tại Khoa Nội tiết – Thần kinh – Hô hấp.

Hiện Trung tâm Y tế Hương Trà đang tiếp tục theo dõi, điều trị bệnh nhân đồng thời điều tra, xử lý vụ việc.

Ngành chức năng thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu lưu thực phẩm, gửi xét nghiệm theo quy định./.

Vụ ngộ độc bánh mỳ cô Bích: Cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm khi được kiểm tra Sau khi vụ việc xảy ra, hai cơ sở của tiệm bánh mỳ cô Bích đều tạm ngừng hoạt động, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh bánh mỳ cô Bích.