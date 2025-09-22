Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa công an Hà Nội và cảnh sát Tokyo

Ngày 21/9, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra trận thi đấu giao hữu bóng đá giữa cán bộ Công an Thành phố Hà Nội và Sở cảnh sát Tokyo, Nhật Bản.

Trận đấu nhận được sự tham gia và cổ vũ của cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Sở cảnh sát thành phố Saitama, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản và rất đông kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động của đoàn Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Công an Thành phố Hà Nội trong chuyến thăm Nhật Bản với mục đích giao lưu, tham quan và chia sẻ kinh nghiệm với Sở cảnh sát Tokyo và Học viện cảnh sát quốc gia Nhật Bản trong các lĩnh vực quản lý, đào tạo, tập huấn chuyên môn giữa lực lượng cảnh sát của hai thành phố.

Đây cũng là một trong những hoạt động khởi đầu thực hiện các nội dung đã ký kết hợp tác giữa Hiệp hội thể thao công an Nhân dân Việt Nam và Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) được ký kết vào tháng 10/2024.

Thông qua trận giao hữu bóng đá, cán bộ ngành công an, cảnh sát của Hà Nội và Tokyo có cơ hội tìm hiểu và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong thời gian tới.

Trận giao hữu bóng đá giữa lực lượng công an, cảnh sát hai thủ đô của hai nước đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và kịch tính cho đến những phút cuối của trận đấu. Kết quả trận thi đấu, hai đội có tỉ số hòa 2 đều.

Trực tiếp tham gia và cổ vũ cho trận đấu, đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội thể thao công an Nhân dân Việt Nam, phát biểu: "Trận bóng đá hữu nghị lần này không chỉ là một trận đấu thể thao đơn thuần mà còn là khoảng thời gian để hai bên cùng chia sẻ nhiệt huyết và tạo sự kết nối chặt chẽ hơn. Đây cũng là một dịp ý nghĩa để hai bên củng cố sự đoàn kết và hữu nghị."

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc công an Thành phố Hà Nội, khẳng định: “Hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa lực lượng công an, cảnh sát thủ đô hai nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, trên tinh thần hữu nghị quốc tế, trách nhiệm vì cộng đồng, vì hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định trong khu vực và thế giới."

Đại diện Sở cảnh sát Tokyo, ông Nishizawa Shuichi, cán bộ phòng chính sách quốc tế, bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên được tham gia một trận thi đấu bóng đá với lực lượng công an của Việt Nam.

Ông cũng bất ngờ khi trận đấu có sự tham gia cổ vũ của rất đông kiều bào Việt Nam và mong muốn trận giao hữu lần này là bước khởi đầu mở ra thật nhiều cơ hội hợp tác song phương giữa Công an Thành phố Hà Nội và Sở cảnh sát Tokyo trong thời gian tới./.