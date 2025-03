Thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn bay charter đầu tiên từ Iran đến Việt Nam

Ngày 19/3, Thành phố Hồ Chí Minh đã chào đón đoàn bay charter (chuyến bay thuê chuyến) đầu tiên từ Iran đến Việt Nam, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Iran.

Đoàn khách Iran hơn 400 du khách trên loạt chuyến bay charter đầu tiên từ Iran đến Việt Nam được chia thành hai đợt. Trong đó, đợt đầu tiên có 200 khách từ Iran đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/3, tham quan các địa danh nổi bật từ miền Nam, miền Trung và miền Bắc trước khi kết thúc hành trình vào ngày 28/3.

Đoàn khách đã được đón tiếp tại sân bay, với sự tham gia của đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan.

Đại diện Sở Du lịch Thành phố cho biết việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong kỳ nghỉ Nowruz (Tết cổ truyền của Iran) thể hiện sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam đối với du khách Trung Đông.

Lịch trình của chuyến đi được thiết kế riêng để giới thiệu tới du khách hàng loạt địa danh lịch sử và văn hóa hấp dẫn, tiêu biểu như Địa đạo Củ Chi, chợ Bến Thành, Bảo tàng Chiến tranh, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An, Chùa Một Cột, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm.

Các du khách từ Iran sẽ có chuyến du lịch kéo dài 10 ngày ở Việt Nam. (Ảnh: VGP)

Trong suốt hành trình 10 ngày 9 đêm, qua 3 miền đất nước, đoàn sẽ lưu trú tại những khách sạn nổi tiếng như New World Saigon, Equatorial Ho Chi Minh, Four Points by Sheraton Danang, Dolce by Wyndham Hanoi…

Theo đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện đón đoàn khách charter từ Iran là dấu ấn quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy du lịch quốc tế của Thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung.

Việc mở rộng thị trường khách quốc tế, nhất là từ khu vực Trung Đông không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn khách, mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch cao cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Thời gian tới, Sở Du lịch Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị trong ngành để phát triển những sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của du khách quốc tế, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thị trường nhằm thu hút thêm nhiều đoàn khách lớn đến với Việt Nam.

Dự kiến đợt thứ hai, 200 khách từ Iran sẽ đến Hà Nội vào ngày 28/3, tiếp tục khám phá các điểm du lịch đặc sắc trên hành trình Bắc-Trung-Nam và kết thúc vào ngày 5/4./.

