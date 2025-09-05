Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới với nhiều chính sách đột phá

Từ sáng sớm 5/9, trên khắp các tuyến đường, học sinh, sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh nô nức đến trường dự lễ khai giảng đặc biệt của năm học mới 2025-2026.

Hòa chung niềm phấn khởi, hân hoan trong toàn ngành giáo dục cả nước, đúng 8 giờ, học sinh, sinh viên các cấp học tại Thành phố mang tên Bác hướng về màn hình được kết nối trực tuyến cùng dự lễ khai giảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, các trường tổ chức sôi nổi các hoạt động chào đón năm học mới, đón học sinh đầu cấp, ngày hội vui đến trường...

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về quy mô giáo dục với gần 3.500 trường học, hơn 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông cùng hơn 69.000 học viên, học sinh hệ giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt.

Năm học mới này, Thành phố tiếp tục đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới từ nguồn ngân sách cùng hơn 180 phòng học từ nguồn xã hội hóa.

Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Trong bối cảnh số học sinh đông và tăng gần 40.000 em so với năm học trước, lãnh đạo ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến mục tiêu đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường và đảm bảo cho mọi đối tượng học sinh được tiếp cận điều kiện giáo dục tốt nhất.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết ngành sẽ tham mưu các cấp có thẩm quyền bổ sung ngân sách chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo chi cho hoạt động dạy và học tối thiểu 19% trong tổng chi thường xuyên; tăng cường xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư giáo dục.

Cùng với triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non, Thành phố tiếp tục triển khai các đề án, chương trình giáo dục, nhân rộng các mô hình mới như trường học hạnh phúc, từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học, trường học số...

Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mới đã đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo Thành phố nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức trong việc đảm bảo chất lượng đồng đều và điều kiện dạy học phù hợp, khi địa giới hành chính rộng, đa dạng nhiều loại hình, cơ sở vật chất chưa đồng đều...

Hơn nữa, quy mô học sinh lớn, Thành phố cũng phải rất nỗ lực trong việc đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học để triển khai dạy và học 2 buổi/ngày theo quy định.

Với chủ đề năm học “Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục bền vững,” ngành giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 15 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao quát mọi mặt công tác; từ đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp, chất và lượng đội ngũ để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đào tạo nghề, cho đến nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở công lập, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập...

Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn, tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ, Thành phố sẽ triển khai hiệu quả chính sách mới như: Mời gọi, thỉnh giảng các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, vận động viên tham gia tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường ở lĩnh vực nghệ thuật, thể thao; khuyến khích giáo viên trẻ, sinh viên mới ra trường tình nguyện về công tác ở các địa bàn khó khăn, vùng xa.

Sở Giáo dục và Đào tạo cam kết điều động, bố trí công tác ở những nơi thuận lợi hơn, gần nơi cư trú hơn, sau khi giáo viên hoàn thành nhiệm vụ công tác ở các địa bàn khó khăn.

Ngành giáo dục Thành phố sẽ tập trung rà soát các quy định hiện hành để tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho giáo dục và đào tạo phát triển.

“Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa được ban hành với nhiều nội dung cập nhật và giải pháp đủ mạnh, là điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục Thành phố tham mưu lãnh đạo ban hành chính sách phát triển giáo dục đào tạo thời gian tới,” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Với sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước, với cơ hội đặc biệt chưa từng có từ các chính sách đột phá mới được ban hành, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng toàn ngành giáo dục sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong năm học mới.

Sự nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu chính là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thầy Hồ Thanh Danh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Bình Trị Đông B (phường An Lạc), cho biết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhà trường sẽ nỗ lực cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm học mới.

Theo thầy Hồ Thanh Danh, những chính sách mới như nâng phụ cấp cho giáo viên và nhân viên có ý nghĩa đặc biệt, tạo động lực để đội ngũ yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Cùng với đó, chủ trương tiến tới thống nhất một bộ sách giáo khoa và phấn đấu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm 2030 sẽ tạo sự công bằng trong tiếp cận tri thức; tuy nhiên, để triển khai hiệu quả chủ trương này cần có lộ trình phù hợp để giáo viên và học sinh có thời gian thích ứng.

Nhiều phụ huynh học sinh phấn khởi khi giáo dục và đào tạo tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, khẳng định là quốc sách hàng đầu với nhiều chính sách mới tiếp tục được triển khai. Trong đó, chính sách miễn học phí với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập được ngay từ năm học này đã lan tỏa niềm vui đến nhiều gia đình.

Có 3 con trong độ tuổi đi học, chị Ánh Nhung (phường Long Phước) chia sẻ chính sách này giúp gia đình chị giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, vẫn đảm bảo các con có cơ hội được học tập công bằng.

Không chỉ vậy, chính sách này còn thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, với các em học sinh, với việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển đất nước.

Đánh giá cao chính sách miễn học phí, phụ huynh cũng mong muốn Thành phố tiếp tục có cơ chế quản lý hiệu quả để đảm bảo tính minh bạch các khoản thu ngoài học phí trong nhà trường.

Phụ huynh mong Thành phố tiếp tục xây thêm trường lớp để giảm sĩ số học sinh trong mỗi lớp; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục đạt hiệu quả cao hơn./.

