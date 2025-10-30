Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giải pháp ứng phó triều cường, giảm ngập

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/10, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết thời gian qua hành phố đã triển khai đồng bộ nhiều dự án kiểm soát triều và thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập úng do triều cường.

Theo ông Dũng, đến nay Thành phố đã hoàn thành và đưa vào vận hành các cống kiểm soát triều như Bình Lợi-Bình Triệu-Rạch Lăng, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Rạch Nhảy-Ruột Ngựa, 5 cống khu vực Thủ Đức, cống Ba Thôn và Đá Hàn.

Sau khi vận hành, các công trình này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp giảm đáng kể tình trạng ngập do triều, đặc biệt trong đợt triều cường đạt mức +1,82m ngày 24/10 vượt báo động 3.

Hiện Thành phố đang tiếp tục thực hiện dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), nhằm xử lý ngập tại khu vực phía Nam gồm quận 7, quận 8, Nhà Bè và một phần huyện Bình Chánh cũ. Cùng đó, các dự án như chống sạt lở bán đảo Thanh Đa và cải tạo hệ thống thoát nước đường Trần Xuân Soạn cũng đang được triển khai, hứa hẹn khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết triệt để tình trạng ngập tại các điểm nóng. Ngoài ra, Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập tại Gò Vấp, Thảo Điền-Quốc Hương và chợ Thủ Đức.

Theo ghi nhận, từ ngày 20 đến 25/10, triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, đặc biệt ở các khu vực trũng thấp như giao lộ Võ Văn Kiệt-Hồ Học Lãm, các tuyến Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Song hành Quốc lộ 22, Bình Quới-Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển...

Khu vực Thanh Đa-Bình Quới bị ảnh hưởng nghiêm trọng do địa hình thấp hơn mực triều, khiến nước tràn qua bờ bao, tường chắn và gây ngập sâu từ 40 đến 100 cm.

Nhiều hộ dân, đặc biệt là ở tầng trệt khu cư xá Thanh Đa, bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đang trong giai đoạn thi công nên một số vị trí xung yếu vẫn bị tràn nước.

Ông Hoàng Phúc Dũng thông tin khu vực Nam Bộ nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã bước vào mùa triều cường, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch hằng năm. Đợt triều vừa qua đạt mức +1.82m do sự kết hợp giữa gió mùa Đông Bắc và chu kỳ triều, khiến mực nước biển dâng cao, vượt mức báo động 3 (+1,6m).

Trước tình hình đó, Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do ngập nước.

Trước mắt, thành phố tăng cường duy tu, sửa chữa các vị trí cống hư hỏng, nạo vét lòng cống, hố ga, tổ chức trực mưa và vớt rác tại miệng thu nước, đồng thời vận hành hệ thống van ngăn triều và bơm lưu động để giảm ngập kịp thời.

Hiện Sở Xây dựng đang vận hành 388 van ngăn triều tại các cửa xả, phối hợp cùng chủ đầu tư khắc phục những vị trí hư hỏng, tránh triều cường tràn bờ.

Thành phố cũng đang vận hành 17 trạm bơm di động (công suất từ 168m³/h đến 2.000m³/h) và 10 trạm bơm, cống kiểm soát triều lớn gồm Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy-Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Rạch Bà Tiếng, Phú Lâm, Thanh Đa, Mễ Cốc 1 và Mễ Cốc 2. Việc vận hành đồng bộ hệ thống này giúp đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát ngập.

Song song đó, các địa phương được yêu cầu lắp đặt thêm van ngăn triều tại tuyến cống nhánh, hẻm nhỏ do mình quản lý để giảm nguy cơ nước triều xâm nhập.

Về lâu dài, Sở Xây dựng đang phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm chống ngập, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao. Khi công trình hoàn thành, hệ thống kiểm soát triều và thoát nước sẽ phát huy đồng bộ, góp phần ổn định đời sống người dân và phát triển hạ tầng đô thị bền vững.

Trong khi chờ các dự án hoàn thành, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân tại những khu vực thường xuyên ngập chủ động theo dõi thông tin thời tiết và triều cường qua các phương tiện truyền thông để có biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Các Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng kỹ thuật của Thành phố cùng ban quản lý dự án quận, huyện được yêu cầu tăng cường trực ứng cứu trong thời điểm mưa lớn, triều cao, phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng điều tiết giao thông, duy tu hệ thống thoát nước, vận hành kịp thời các trạm bơm và cống ngăn triều.

Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu và tình trạng ngập úng, tiến tới xây dựng đô thị phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với các hiện tượng cực đoan của thời tiết./.

