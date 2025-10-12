Thêm một địa chỉ tôn vinh Vovinam-Việt võ đạo tại Paris

Ngày 11/10, trong không khí rộn ràng với tiếng trống, tiếng nhạc, điệu múa lân và những màn biểu diễn võ thuật đầy sức sống tại không gian mở ngay trước cửa Tòa thị chính quận 20 của thủ đô Paris (Pháp), đã diễn ra buổi lễ khai trương Võ đường Vovinam-Việt võ đạo.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, buổi lễ khai trương có sự tham dự của đại diện chính quyền quận 20 Maxim Sauvage, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức, Võ sư Trần Nguyên Đạo - Chủ tịch Hội đồng Võ sư thế giới và bà Diane Nguyễn Đức - Chủ tịch Hội Tôn vinh văn hóa Việt (APCV) và là Chủ tịch Võ đường Vovinam tại quận 20.

Cùng dự Lễ khai trương còn có đông đảo võ sư và võ sinh của võ đường cũng như những người dân quan tâm, yêu thích văn hóa, võ học Việt Nam ở thủ đô Paris.



Phát biểu tại lễ khai trương, bà Diane Nguyễn Đức, Chủ tịch võ đường quận 20 đã cảm ơn Chính quyền quận đã luôn ủng hộ văn hóa Việt Nam nơi đất khách và nhấn mạnh, cùng với Vovinam, một phần linh hồn của quê hương Việt Nam đang được hiện diện tại thủ đô Paris của Pháp.

Mỗi động tác võ, mỗi nhịp trống hay tiếng hô vang đều là một sợi dây vô hình kết nối, đưa cộng đồng người Việt tại Pháp về với quê nhà, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Bởi vì Vovinam không chỉ là võ, mà còn là cách sống: là sống sao cho xứng đáng, sống biết quan tâm, chia sẻ với người xung quanh, biết tôn trọng người khác và rèn luyện bản thân để trở thành người mạnh mẽ - để trở thành người có ích. Mỗi buổi tập võ là một buổi học về nghị lực, về sự kiên nhẫn, sự công bằng và tinh thần đồng đội.

Bà Diane Nguyễn Đức tin tưởng cùng với việc thành lập Võ đường Vovinam ở quận 20 sẽ có thêm nhiều bạn trẻ bước vào con đường võ đạo - để hiểu hơn về bản thân, về nguồn cội của mình và khám phá sức mạnh bên trong mà đôi khi chính mình chưa từng biết đến.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Diane Nguyễn Đức chia sẻ: “Với tư cách là Chủ tịch Hội Tôn vinh văn hóa Việt (APCV) từ năm 2019 với 6 nhóm hoạt động là tôn vinh văn hóa áo dài, ẩm thực, học thuật, nghệ thuật, du lịch và sức khỏe, chúng tôi đã làm việc với Liên đoàn Vovinam của Pháp từ năm 2022 đến bây giờ. Tuy nhiên, để Cộng đồng người Việt ở Paris hay ở nước Pháp biết thêm về một môn võ thuật do chính người Việt Nam sáng tạo, tôi đã quyết định thành lập võ đường Vovinam tại quận 20. Là người Việt, hãy học võ Việt và hơn nữa, chúng ta hãy lan tỏa văn hóa võ Việt đến bạn bè quốc tế bởi vì Vovinam đối với cá nhân tôi, là một môn văn hóa do chính người Việt thành lập và hiện giờ đang có mặt trên 30 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi rất là tự hào về điều này và là một người Việt Nam, chúng tôi muốn chung tay cùng Liên đoàn Vovinam thế giới để lan tỏa nét văn hóa, không chỉ là võ thuật mà còn là một nét văn hóa của người Việt chúng ta đến khắp 5 châu.”



Đại diện cho Chính quyền Pháp, ông Maxim Sauvage, đại diện chính quyền quận 20 phát biểu nhấn mạnh sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo quận 20 đối với việc chăm lo phát triển giáo dục thể chất, tinh thần cho người dân nói chung và việc ủng hộ sự phổ biến, phát triển Vovinam nói riêng.

Đây không chỉ là một môn võ học có nguồn gốc từ Việt Nam giúp cho người dân tăng cường sức khỏe, bảo vệ bản thân, mà còn là sợi dây gắn kết văn hóa và quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.



Cũng trong không khí tưng bừng của lễ khai trương võ đường, các võ sư và học viên của võ đường biểu diễn đã biểu diễn những màn múa lân và võ thuật đặc sắc.

Từ những động tác khởi động khỏe khoắn đến những bài biểu diễn đi quyền cá nhân, đội hình, hay múa binh khí với kiếm, đại đao, côn dài…, tất cả đều thu hút được sự chú ý và tán thưởng của đông đảo người dân.

Đặc biệt, các tiết mục biểu diễn đối kháng của các võ sinh, với những pha xử lý tình huống đặc sắc, những động tác, thế võ đẹp mắt… đã nhận được sự trầm trồ, cổ vũ nhiệt liệt của khán giả.



Chia sẻ phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Maxim Sauvage, cho biết: “Chúng ta thật may mắn khi ở quận 20 có một hiệp hội tuyệt vời mang tên Hội Tôn vinh văn hóa Việt. Hội đã chia sẻ với chúng tôi về những hoạt động mà họ đã và đang thực hiện và gần đây, hội thường xuyên tổ chức các sự kiện tại Tòa thị chính quận 20. Trong các sự kiện đó, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi đã được xem những màn biểu diễn võ Vovinam và nhận ra rằng đây là một môn võ thuật thực sự phi thường, ngoạn mục và rất xứng đáng được biết đến rộng rãi. Hiện nay, môn võ này đã gần 90 năm tuổi và tại Pháp cũng đã có rất nhiều người tập luyện. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng càng nhiều người tham gia càng tốt, bởi vì một môn võ thuật không chỉ giúp ta rèn luyện kỷ luật, duy trì hoạt động thể chất, mà còn tạo cơ hội để gặp gỡ, giao lưu với mọi người."

Ông khẳng định việc có một buổi biểu diễn trước Tòa thị chính quận 20, ngay giữa trái tim của quận với 200.000 dân, là cách tốt nhất để giới thiệu môn võ này và khơi dậy những niềm đam mê mới.

Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều người đăng ký học Vovinam, dù là ở quận 20, ở Paris hay ở bất cứ nơi nào khác trên đất Pháp./.

