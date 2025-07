Thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3

Bão số 3 đã khiến 1 người mất tích do lũ cuốn và 1 người bị thương (tại Nghệ An); 420 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái; 119.408 ha lúa bị ngập; hơn 3.200 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến sáng ngày 23/7/2025, ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến 1 người mất tích do lũ cuốn (tại Nghệ An), 1 người bị thương (tại Nghệ An); 420 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái; 119.408 ha lúa bị ngập; hơn 3.200 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 3./.

