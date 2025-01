Thời tiết 19/1: Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh cực mạnh, nhiệt độ giảm sâu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ sắp đón một đợt không khí lạnh cực mạnh, dự kiến ảnh hưởng từ ngày 21/1, khiến nhiệt độ giảm sâu và rét đậm trên diện rộng.

Nhiều khu vực vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, tạo nên những khung cảnh đặc trưng của mùa Đông khắc nghiệt. Đợt không khí lạnh này cũng đi kèm với gió mạnh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, đồng thời đề phòng các rủi ro liên quan đến thời tiết khắc nghiệt.

Ngày 19/1, Bắc Bộ vẫn duy trì trời rét, có nơi rét đậm; sáng sớm có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng hanh, đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và từ Phú Yên đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4,5m.

Đêm 20/1, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/1

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

- Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

- Đêm và sáng trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, riêng phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Nhận định xu thế rét đậm rét hại, mưa trái mùa và nắng nóng trong năm 2025 Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc từ nay đến tháng 3/2025.