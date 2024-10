Thời tiết đầu tuần: Thủ đô Hà Nội ô nhiễm không khí ở mức có hại cho sức khỏe

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/10, Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C.

Sáng sớm 7/10, theo ứng dụng PAM Air (Mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, do Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L quản lý), cùng với gió Đông Bắc, sương mù khiến độ ẩm cao, chất lượng không khí nhiều khu vực của Thủ đô Hà Nội ở mức có hại cho sức khỏe.

Kết quả đo của ứng dụng này cho thấy Hà Nội có đến bảy điểm màu nâu đỏ (chỉ số ô nhiễm không khí từ 157-182), mức có hại cho sức khỏe của con người. Điển hình các điểm đo tại: Chùa Láng (quận Đống Đa) chỉ số ô nhiễm không khí ở mức 182; Thành Công (quận Ba Đình) là 157…

Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra.

Trong khi đó, ngày và đêm 7/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/6 giờ).

Ngoài ra, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện từ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 7/10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/10:

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa và Bắc Nghệ An) có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

