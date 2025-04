Thời tiết đêm 14/4: Nhiều khu vực có mưa dông đề phòng khả năng mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 14/4, nhiều khu vực có mưa dông; riêng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, chiều 14/4, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào, dông.

Dự báo, từ chiều 14/4 đến ngày 15/4, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trước các hình thái thời tiết trên, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực đêm 14/4, ngày 15/4:

Phía Tây Bắc Bộ:

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

- Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng vùng núi 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội:

- Không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế:

- Có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận:

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên:

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

- Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

Tình hình không khí sáng 14/4: Hà Nội không lành mạnh, TP Hồ Chí Minh trung bình Với chỉ số AQI ở mức 155, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu tím "rất không tốt" ở mức 226.