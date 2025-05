Thời tiết ngày 1/5: Hà Nội và nhiều nơi có mưa dông, đề phòng thời tiết cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tới thời điểm hiện tại, Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/4 đến 3h ngày 1/5 có nơi trên 60mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đặc biệt về nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Riêng Hà Nội, qua ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Ba Vì và có xu hướng di chuyển và mở rộng sang các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Dự báo, trong khoảng 2 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho huyện Ba Vì, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần hạn chế ra ngoài khi có dông, sét; chủ động bảo vệ cây cối, mái tôn, các vật dễ bị gió cuốn bay. Đồng thời, theo dõi các bản tin để kịp thời ứng phó.

Dự báo chi tiết tình hình thời tiết ở các khu vực trong ngày:

Hà Nội

- Ban ngày có mưa rào và rải rác có dông; ban đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc từ 27-30 độ C, phía Nam từ 30-32 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên

- Ban ngày trời nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C./.

