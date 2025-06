Thời tiết ngày 21/6: Bắc Bộ có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, Hà Nội sáng sớm và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

'Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung vào sáng và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng và đêm). Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng Đồng Bằng 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo từ sáng ngày 21/6 đến đêm 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-120mm, riêng một số nơi có thể vượt mức 250mm.

Trong ngày và đêm 21/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa dao động từ 20-40mm, một số điểm có thể ghi nhận lượng mưa trên 80mm.

Cùng thời điểm này, tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong khi đó, Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Dự báo từ ngày 23/6, mưa lớn tại vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm dần./.

Thành phố Hồ Chí Minh mưa kéo dài, nhiều tuyến đường ngập sâu Cơn mưa lớn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ từ khoảng 14 giờ và kéo dài đến gần 18 giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng, người dân di chuyển khó khăn.