Thời tiết ngày 22/6: Khu vực Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 22/6, Bắc Bộ có mưa rất to, miền Trung nắng nóng, chiều tối có dông, khả năng lốc, sét, gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng vùng núi 27-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm). Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo 1-4 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, mở rộng và gây mưa cho nhiều quận huyện của thành phố Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây, Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Oai; sau đó sẽ mở rộng ra các quận/huyện khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam Cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam Cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam Cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

