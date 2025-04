Thời tiết ngày 25/4: Các vùng trên cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, các vùng trên cả nước ngày có mây, chiều tối mưa, rải rác có dông.

Bắc Bộ sáng sớm mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên ngày nắng nóng; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng...

Thời tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

- Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-32 độ C; phía Nam 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận

- Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-34 độ C.

Tây Nguyên

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 9-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

