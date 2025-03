Thời tiết ngày 26/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có sương mù vào sáng sớm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.

Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn, có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông, đặc biệt trên các đường quốc lộ và các khu vực sân bay và lưu lại khói, bụi, các chất độc hại trong không khí.

Để hạn chế tác hại của sương mù, khi người dân ra đường cần sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa khí độc trong sương, giữ ấm cơ thể để đảm bảo nguồn nhiệt, không phơi quần áo ngoài trời để qua đêm.Trước khi mặc, người dân cần là quần áo để tiêu diệt nấm mốc bám trên quần áo, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao hệ miễn dịch, tránh ra đường quá sớm vào buổi sáng...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/3

Phía Tây Bắc Bộ

- Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc sáng và đêm có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

Dự báo thời tiết từ 28/3: Khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, phía Tây Bắc Bộ đêm 26-28/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều nắng, đêm 28-29/3 có mưa, trời chuyển rét.