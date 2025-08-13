Thông tin về điểm phúc khảo tăng bất thường ở Lào Cai: Do thí sinh ghi sai mã đề

Chiều 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về nội dung sau phúc khảo, bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 của 1 thí sinh từ 1,1 điểm tăng lên 8,75 điểm, được một số cơ quan truyền thông đăng tải trong ngày, đang được dư luận quan tâm.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, sau khi kết thúc thời gian thu nhận đơn phúc khảo của thí sinh, Hội đồng thi đã tiến hành phúc khảo các bài thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 theo đúng quy định của Quy chế thi.

Trong quá trình tổ chức phúc khảo, lực lượng chức năng phát hiện trong 1 bài thi môn Sinh học, thí sinh ghi sai mã đề thi trên Phiếu thu bài, ghi sai và tô sai mã đề thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm so với mã đề thi đã phát.

Xác định đây là trường hợp bất thường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở đã lập biên bản chấm bài thi bất thường với xác nhận và chứng kiến, giám sát của các thành phần liên quan trong Ban Phúc khảo như: Công an, đoàn kiểm tra và thanh tra tỉnh. Kết quả sau phúc khảo, bài thi của thí sinh là 8,75 điểm (tăng 7,65 điểm).

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, tỉnh Lào Cai có 2 hội đồng thi, 55 điểm thi với hơn 18.300 thí sinh dự thi.

Tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 99,1%, trong đó tỉnh Lào Cai cũ đạt 99,27%, tỉnh Yên Bái cũ đạt 98,94%.

Kết quả, toàn tỉnh Lào Cai có 261 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn: Tiếng Trung, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế pháp luật và Công nghệ nông nghiệp.

Có 12 thí sinh đạt điểm 10 ở 2 môn Lịch sử, Địa lý. Điểm trung bình các môn của các thí sinh tại Lào Cai đạt 5,92 điểm, xếp thứ 26/34 tỉnh, thành phố./.

Thanh Hóa: Khởi tố hiệu trưởng chỉ đạo nâng điểm cho học sinh thi vào lớp 10 Vũ Ngọc Liêm với cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc đã chỉ đạo Ngô Thị Tuyết tự ý nâng điểm và công khai danh sách của một thí sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (cũ).